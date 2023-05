Le cours de l'action IAG augmente sur le premier bénéfice du premier trimestre depuis 2019

International Consolidated Airlines Group SA ( LON : IAG ) se négocie aujourd’hui après avoir annoncé son premier bénéfice au premier trimestre depuis 2019.

Un analyste réagit aux résultats trimestriels d’IAG

IAG a déclaré avoir atteint un bénéfice d’exploitation de 9,0 millions d’euros (9,9 millions de dollars) au premier trimestre. En comparaison, les analystes tablaient sur une perte opérationnelle ajustée de 156,6 millions d’euros. Réagissant à sa mise à jour trimestrielle, Olly Anibaba, analyste de Third Bridge, a déclaré :

La demande des passagers pour les voyages d’agrément reste forte au premier semestre 2023 et nous nous attendons à un autre été chargé. Alors que les voyages d’affaires se redressent plus lentement, l’augmentation des loisirs haut de gamme pourrait aider à compenser une partie des pertes.

Il a cependant convenu que les grèves des contrôleurs aériens, comme toutes les compagnies aériennes, seraient une nuisance pour International Consolidated Airlines Group.

Depuis le début de l’année, le cours de l’action IAG est en hausse de plus de 15 % au moment de la rédaction.

Iberia a un nouveau PDG

Vendredi également, Javier Sanchez-Prieto – le directeur général d’Iberia a confirmé son intention de se retirer pour explorer des opportunités en dehors de l’espace des compagnies aériennes.

Il sera remplacé par Fernando Candela Perez en juillet et restera président-directeur général d’Iberia jusqu’à fin 2023. Anibaba a ajouté :

Iberia voit de bonnes opportunités en Amérique du Nord et en Amérique latine en raison de la force du dollar. L’acquisition d’Air Europa améliore leur position concurrentielle face à de grands groupes comme Air France-KLM et Lufthansa.

Wall Street a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur le cours de l’action IAG.

Le cours de l’action IAG en hausse grâce à des revenus solides

Parmi les autres chiffres notables du rapport trimestriel d’IAG, citons 5,89 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une augmentation considérable de 71 % d’une année sur l’autre.

Les experts avaient prévu un chiffre d’affaires légèrement inférieur à 5,86 milliards d’euros pour le trimestre récemment conclu. Dans une note obtenue par Invezz, Olly Anibaba de Third Bridge a également déclaré :

British Airways devrait être la compagnie aérienne la plus performante au sein d’IAG cette année, les voyages transatlantiques générant une croissance des revenus. La réouverture des marchés chinois et japonais est de bon augure pour la compagnie aérienne.

IAG prévoit désormais que son résultat opérationnel ajusté dépassera les 2,3 milliards d’euros en 2023.