Le prix d’AltSignals (ASI) pourrait bénéficier si la Fed met fin à son cycle de hausse des taux

La Réserve fédérale a rendu mercredi sa décision très attendue sur les taux d’intérêt. Dans ce document, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %, comme cela était largement attendu. C’était la première fois que les taux d’intérêt américains dépassaient 5 % en plus d’une décennie.

Le prix du Bitcoin a légèrement réagi à la décision sur les taux d’intérêt. La pièce est restée dans une phase de consolidation à 28 000 $ tandis que les actions américaines ont reculé après que le président de la Fed a averti que la banque n’avait pas délibéré sur le fait de suspendre ou de réduire les taux d’intérêt plus tard cette année. Les autres crypto-monnaies ont vu leurs cours rester relativement inchangés. Alors, que signifie cette décision pour Bitcoin et AltSignals (ASI) ?

Décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt

La décision de la Réserve fédérale de mercredi était conforme à ce que j’avais écrit dans cet article. Le seul changement est que la hausse des taux a été unanime malgré l’effondrement de la First Republic Bank qui a eu lieu cette semaine. D’autres banques régionales comme PacWest et Western Alliance sont également sur le point de s’effondrer.

Cependant, il y a des raisons d’espérer que la Fed a maintenant atteint la fin du cycle de hausse des taux. Premièrement, la banque est maintenant sous la pression d’une équipe de politiciens progressistes qui croient que la banque veut conduire à des licenciements dans l’économie. Ils ont fait valoir que l’inflation continuera de baisser même lorsque la Fed décidera de suspendre ses hausses. De plus, ils ne pensaient pas que les hausses de taux résoudraient les problèmes d’inflation auxquels l’économie est confrontée.

Deuxièmement, la Fed ne voudra pas casser plus de choses dans l’économie maintenant que les secteurs bancaires et immobiliers commerciaux régionaux sont au bord de l’échec.

Troisièmement, la Fed essayait d’empêcher une exubérance irrationnelle sur le marché financier en semblant un peu belliciste. Si Powell avait semblé accommodant, nous aurions vu un retour de l’ère de la pandémie, où les investisseurs achetaient n’importe quoi. Récemment, nous avons vu des traders gonfler les prix de pièces mèmes clés comme Soi et Pepe Coin.

Ce que la décision signifie pour le monde de la crypto-monnaie

Par conséquent, les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum se porteront bien après la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

La raison principale est que la Fed a maintenant atteint la fin de son cycle de hausse. Alors qu’elle embrasse une nouvelle normalité, nous pourrions voir les conditions du marché changer au cours des prochains mois. Historiquement, Bitcoin a tendance à bien se comporter lorsque la Fed est accommodante.

L’autre raison est que le secteur bancaire est toujours en difficulté, ce qui entraînera une augmentation de la demande pour les valeurs refuges clés comme l’or et Bitcoin. BTC est devenu un meilleur actif refuge que l’or cette année, avec une hausse de plus de 80 %. Par conséquent, si les conditions sont réunies, nous pourrions voir le prix du BTC bondir.

De plus, il y a des défis dans le secteur de l’immobilier commercial, comme je l’ai écrit dans ce rapport. Les immeubles de bureaux dans des villes clés comme New York et San Francisco traversent l’une de leurs pires contractions des temps modernes alors que la demande diminue. Ces défis pourraient également forcer la Fed à changer de ton.

Pourquoi AltSignals (ASI) représente-t-il un bon achat ?

AltSignals devrait profiter de cette évolution du marché financier. Pour commencer, AltSignals est une entreprise qui fournit des signaux à des milliers de traders du monde entier.

La plate-forme, qui est très rentable, travaille maintenant à gagner en efficacité en utilisant les technologies de la blockchain et de l’intelligence artificielle. Le but est d’utiliser cette technologie pour rendre la plateforme plus précise et plus facile à utiliser comme vous pouvez le lire dans ce livre blanc.

AltSignals a maintenant levé plus de 696 000 $ lors de sa première phase de vente de jetons. Les développeurs espèrent récolter plus d’un million de dollars au cours de cette phase. Après cela, le prix de chaque jeton est configuré pour augmenter lorsque le jeton passe à la deuxième phase.

Comme nous l’avons vu avec Metacade, les développeurs enregistreront ensuite le jeton AltSignals dans les échanges de clés, en commençant par Uniswap. Ils l’inscriront ensuite dans d’autres échanges centralisés comme BitMart, Binance et Huobi, ce qui poussera probablement le prix du jeton à s’envoler beaucoup plus haut.

La cotation d’AltSignals aura lieu lorsque la Fed suspendra ses taux d’intérêt. En conséquence, il est probable que le prix du jeton augmente, et de ce fait, il pourrait être sage de l’acheter au niveau actuel. En fait, les jetons les plus récemment répertoriés comme Arbitrum, Sui, Metacade et Pepe ont tous vu leur prix faire un bond.

Cependant, tout investissement dans des jetons, y compris ASI, est une chose risquée, ce qui signifie que vous devez répartir judicieusement vos fonds. Vous devriez éviter d’acheter de jetons AltSignals en utilisant tous vos fonds. Au lieu de cela, vous devriez mettre de côté une petite partie de vos fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous pouvez acheter des jetons AltSignals ici.