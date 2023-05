La Fed relève ses taux de 25 points de base : Citi anticipe une baisse de 10 % du S&P 500

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

reste dans le vert aujourd’hui après que la Réserve fédérale américaine a annoncé une hausse « largement attendue » de 25 points de base des taux d’intérêt.

Le S&P 500 pourrait accumuler 10 % d’ici

La déclaration post-réunion ne dit plus qu’un resserrement supplémentaire peut être approprié – une omission qui peut faire allusion à une «pause».

Pourtant, Scott Chronert – stratège actions chez Citi voit une baisse au niveau de 3 700 (en baisse de 10% par rapport à ici) dans l’indice de référence d’ici la fin juin. Sur ” Closing Bell ” de CNBC, il a déclaré :

Je pense qu’à partir d’ici, ce sera la perception que les revenus du second semestre commencent à faiblir. Il va être plus élevé pour les fonds fédéraux plus longs. C’est notre vision économique de la maison.

Dans la seconde moitié, cependant, il s’attend à ce que le marché boursier se redresse au niveau de 4 000 contre 4 130 à l’écriture.

Quoi d’autre pourrait peser sur le S&P 500 ?

Rappelons que les problèmes liés au plafond de la dette ainsi que les récentes faillites bancaires pourraient également constituer des vents contraires pour les actions américaines.

En plus de cela, la masse salariale privée a augmenté bien plus que prévu de 296 000 en avril ( source ), ce qui suggère que le marché du travail reste chaud malgré tous les efforts que la Réserve fédérale a déployés pour ralentir l’économie.

Enfin, même si la déclaration du FOMC signale une pause, le président Jerome Powell a confirmé lors de sa conférence de presse aujourd’hui que la banque centrale n’a pas encore pris de décision ferme à ce sujet.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base ou l’indicateur d’inflation préféré de la Fed a augmenté de 0,3% en mars, comme l’a rapporté Invezz ICI.