Signal de l'indice DXY : prévisions avant les décisions sur les taux de la Fed et de la BCE

L’indice du dollar américain (DXY) a chuté pour la deuxième journée consécutive alors que les investisseurs attendaient les prochaines décisions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE). L’indice a chuté à un creux de 102,30 $, ce qui était légèrement au-dessus du creux de 100,37 $ depuis le début de l’année.

Décisions de la Fed et de la BCE

La plus grande nouvelle du forex de la semaine seront les décisions sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale et de la BCE. Ces décisions interviendront à un moment important pour le marché alors que l’inflation reste à un niveau élevé alors que la crise bancaire régionale est en cours.

Les économistes pensent que le Federal Open Market Committee (FOMC) décidera de relever les taux d’intérêt de 0,25% dans le but de montrer sa détermination contre l’inflation. Dans le même temps, le comité délibérera davantage sur l’état de l’économie après l’effondrement de la First Republic Bank lundi.

Par conséquent, il est fort probable que la Réserve fédérale pointe vers une pause stratégique qui a été adoptée par d’autres banques centrales comme la BoC et la Reserve Bank of India. Une pause stratégique donne à la banque l’occasion d’observer les implications des récentes hausses de taux d’intérêt sur l’économie.

L’économie américaine est confrontée à des défis majeurs. Premièrement, il y a le défi de la crise bancaire alors que d’autres banques régionales sont sur le point de s’effondrer. Les actions de PacWest et Western Alliance ont plongé à deux chiffres cette semaine.

Deuxièmement, le plafond de la dette aux États-Unis suscite des inquiétudes. Les législateurs sont toujours divisés sur la manière de relever le plafond de la dette. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor a averti que le gouvernement pourrait manquer de liquidités le 1er juin.

Enfin, il existe des risques dans le secteur de l’immobilier commercial où les valorisations chutent.

L’indice DXY réagira également à la prochaine décision de la BCE prévue jeudi. Il s’agit d’une décision importante pour le dollar puisque l’euro constitue la plus grande partie de l’indice du dollar américain.

Prévision de l’indice DXY

L’indice du dollar américain a été dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines. Il est resté solidement au-dessus du niveau de support important à 100,31 $, le niveau le plus bas cette année. L’indice est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que l’Awesome Oscillator est devenu vert et pointe vers le haut.

Par conséquent, à ce stade, il existe deux scénarios pour le dollar. Premièrement, l’indice pourrait reprendre la tendance baissière et passer sous le support clé à 100 $. Alternativement, l’indice, qui a formé un modèle à double fond, pourrait rebondir et retester le décolleté de ce modèle à 105,42 $.