Voici comment Berkshire Hathaway de Warren Buffett s'est comporté au premier trimestre

Berkshire Hathaway Inc ( NYSE : BRK.A ) affirme que son bénéfice d’exploitation a augmenté de 12,6 % pour atteindre environ 8,1 milliards de dollars au premier trimestre grâce à un rebond de ses activités d’assurance.

Aperçu des résultats de Berkshire Hathaway au premier trimestre

Grâce à une augmentation massive du portefeuille d’actions de la société, le bénéfice total a été multiplié par plus de six pour atteindre 35,5 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway a noté une augmentation de 7,0 % d’une année sur l’autre de sa valeur comptable à 347 800 $ par action de catégorie A au cours du trimestre récemment conclu. L’investisseur légendaire Warren Buffett a réitéré que l’argent n’est “pas” une poubelle alors qu’il révélait que son entreprise disposait actuellement d’un peu plus de 130 milliards de dollars.

En comparaison, le trésor en espèces valait environ 129 milliards de dollars à la fin de l’année dernière. La hausse des taux d’intérêt (à court terme) a entraîné une augmentation considérable de 68 % des revenus de placement d’assurance de la société au premier trimestre.

Berkshire a également tenu son assemblée annuelle des actionnaires au cours du week-end.

Quoi d’autre était remarquable dans le rapport Q1 ?

Berkshire Hathaway a racheté pour 4,4 milliards de dollars de ses actions au premier trimestre contre 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. Mais le rythme auquel il a racheté des actions était encore considérablement en baisse par rapport à la fourchette de 6 à 7 milliards de dollars en 2020 et 2021.

Samedi également, le conglomérat a annoncé une baisse de 46,3 % des bénéfices après impôts de son activité énergétique, selon le communiqué de presse.

La diminution reflète la baisse des bénéfices des services publics réglementés aux États-Unis, d’autres activités énergétiques et des activités de courtage immobilier.

Au premier trimestre, la société Warren Buffett a réduit sa participation dans Chevron Corp ( NYSE : CVX ) d’environ 20 %. Wall Street a actuellement une note consensuelle de « maintien » sur les actions de Berkshire Hathaway.