USD/DKK : la couronne danoise est au bord d'une cassure haussière

La couronne danoise a continué de se rallier lundi même après les données relativement faibles de la production industrielle. La paire USD/DKK a chuté à un plus bas de 6,73, le niveau le plus bas depuis avril 2022. Elle s’est effondrée de plus de 13,50 % par rapport au plus haut niveau de 2022.

Production industrielle danoise

Le taux de change USD/DKK a été sous pression alors que l’indice du dollar américain (DXY) a continué de baisser. Vendredi, la banque centrale danoise a relevé ses taux d’intérêt de 2,65% à 2,85% dans le but de répondre à la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Cette hausse des taux signifie que la banque centrale a maintenant augmenté ses taux lors des sept dernières réunions. Dans un communiqué, les analystes de Nordea ont écrit que :

“La pression pour une couronne danoise plus forte pourrait facilement réapparaître, obligeant la banque centrale à intervenir davantage et peut-être aussi à élargir encore plus l’écart de taux d’intérêt avec la zone euro.”

La décision de la banque centrale est intervenue deux jours après que la Réserve fédérale a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %. Dans son communiqué, Jerome Powell n’exclut pas un nouveau resserrement dans les mois à venir.

La paire USD/DKK a également reculé après les chiffres relativement faibles de la production industrielle danoise. Selon l’agence des statistiques, la production industrielle a chuté de 2,3% en avril après avoir augmenté de 5,1% en mars. La production industrielle s’était effondrée de 7,6 % en février.

La prochaine nouvelle clé de l’USD/DKK viendra des États-Unis, qui publieront les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC). Les économistes estiment que l’inflation du pays a légèrement diminué en avril avec la baisse des prix de l’essence.

Analyse technique USD/DKK

Graphique USD/DKK par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que le taux de change USD/DKK a suivi une forte tendance baissière ces derniers jours. Il a réussi à passer au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. La paire est également tombée en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours.

Plus important encore, il se situe à un niveau de support important, qui est le point le plus bas du 6 février. Par conséquent, il est probable que la paire connaisse une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain point de support clé à 6,60. Un mouvement au-dessus du point de résistance à 6,9 invalidera la vision baissière.