Metacade (MCADE) recule de 40 % : est-il temps d’acheter ?

Le prix de MCADE, la crypto-monnaie native de Metacade, a chuté au cours des derniers jours après avoir atteint un niveau record de 0,04569 $.

Au moment de mettre sous presse, MCADE avait chuté de 39,49 % par rapport à son niveau record et semblait toujours sur un marché baissier important puisqu’il avait chuté de 14,12 % au cours des dernières 24 heures.

Est-il temps d’acheter des jetons MCADE ?

Les investisseurs en crypto-monnaies ont profité de la récente flambée des prix de MCADE, qui a été en partie soutenue par la cotation de MCADE sur MEXC Global et BitMart. Cette augmentation rapide a prouvé que MCADE est un jeton à surveiller vu que cette dernière a eu lieu quelques semaines seulement après la fin de la prévente de Metacade.

Alors que les crypto-monnaies sont des actifs volatils et comportent des risques, le résultat de tout investissement consiste à investir lorsque le prix est bas et à vendre l’actif lorsque les prix augmentent. Le seul problème est de déterminer si un actif a atteint son niveau le plus bas.

Dans le cas de MCADE, il pourrait être difficile de déterminer s’il a touché le fond car il dispose de données historiques limitées. Néanmoins, il se négocie 20 % au-dessus de son prix de prévente, ce qui signifie que ceux qui ont investi à ce moment-là bénéficient d’un retour sur investissement de 20 %.

Pourquoi Metacade se distingue-t-il des autres projets de crypto-monnaies liés au métavers ?

Tout d’abord, le projet Metacade coche la case du projet légitime, car il a déjà lancé son jeton natif et apparaît sur plusieurs listes d’échanges de crypto-monnaies. Le projet a profité de la popularité croissante des projets de GameFi et de métavers pour devenir l’un des projets de cryptographie les plus populaires de 2023.

Le jeton MCADE, tout comme la plate-forme Metacade, a gagné en popularité auprès des investisseurs en crypto-monnaies, les traders de crypto-monnaies et les développeurs de jeux blockchain. Le simple fait que les investisseurs en crypto-monnaies se soient présentés en grand nombre pour acheter le jeton MCADE lors de la prévente montre que les investisseurs ont confiance dans l’ensemble du projet Metacade.

Ceux qui ont investi dans MCADE au début de la prévente Metacade comptent déjà les bénéfices. Le jeton MCADE a augmenté de plus de 225 % depuis sa phase BETA de prévente.

Plus important encore, les détenteurs de MCADE peuvent désormais échanger le jeton sur des échanges centralisés comme MEXC Global et BirMart. Ils peuvent également participer au jalonnement de jetons Metacade sur Uniswap qui s’est ouvert immédiatement après l’inscription du jeton sur Uniswap. Le jalonnement a un AAR de 40 %.

Quelle sera la suite pour le projet Metacade ?

En plus d’être coté sur trois échanges de crypto-monnaies, Metacade a également signé son premier partenariat. Il s’est récemment associé à Metastudio, une société de jeu révolutionnaire axée sur la fourniture de jeux mobiles passionnants, avant-gardistes et frais à Metacade.

À l’avenir, le livre blanc de Metacade indique que Metacade devrait apparaître sur de nouvelles listes d’échanges centralisés, ajouter plus de partenariats de projets de jeux play-to-earn (P2E), mettre en place plus de cadeaux et de concours pour la communauté de jeu et lancer un lieu de rencontre en ligne universel pour tout ce qui concerne la GameFi et le jeu P2E au deuxième trimestre de 2023.

Si le projet réussissait à franchir toutes les étapes décrites dans le livre blanc, la demande pour le jeton MCADE, qui est le jeton utilitaire de Metacade, monterait très probablement en flèche vers 1 $ avant la fin de l’année 2023.