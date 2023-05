Les investisseurs de Metacade comptent les bénéfices alors que MCADE grimpe à 0,04 $

Nous voilà maintenant à peine un mois après la conclusion de la prévente de Metacade et le prix du jeton MCADE a pris une trajectoire haussière après un léger recul. Le jeton MCADE se négocie désormais 81 % au-dessus du prix qu’il affichait lorsque la prévente touchait à sa fin.

À la fin de la prévente, les investisseurs étaient sceptiques quant à une importante course haussière de MCADE, en particulier après que la cotation sur CoinMarketCap, CoinGecko et l’échange décentralisé Uniswap n’a entraîné aucun mouvement majeur de prix.

La cotation du jeton sur BitMart a renversé la situation

BitMart a été le premier échange centralisé de crypto-monnaie à répertorier le jeton MCADE. À l’époque, certains investisseurs semblaient se disperser puisque la pièce avait glissé en dessous de 0,015 $.

Cependant, certains espéraient toujours que la cotation sur des bourses centralisées donnerait plus d’impulsion au prix du jeton MCADE que sa cotation sur un DEX. De nombreux investisseurs pensaient en fait qu’une augmentation de prix était imminente, surtout une fois que MCADE serait coté sur BitMart. Et fidèle aux convictions de beaucoup, le prix de MCADE a commencé à augmenter presque immédiatement après sa cotation sur BitMart.

Au moment de mettre sous presse, Metacade (MCADE) se négociait à 0,04 $ et semblait extrêmement haussier puisqu’il avait bondi de 31,04 % au cours des dernières 24 heures. Il a atteint un sommet quotidien de 0,04229 $.

Inscription à venir sur MEXC Global

Selon les informations sur le site officiel de Metacade, le jeton MCADE devrait être répertorié sur MEXC Global le 4 mai 2023. Ce n’est donc qu’une question d’heures maintenant.

Alors que la hausse actuelle des prix est en partie due à la cotation du jeton sur BitMart, le battage médiatique autour du prochain MEXC Global a joué un rôle. Au rythme actuel, le prix de Metacade devrait dépasser 0,25 $ d’ici la fin de l’année 2023, après sa cotation sur MEXC Global.

Metacade est-ce un bon investissement ?

Eh bien, investir dans les crypto-monnaies comporte de nombreux risques, notamment en raison de la forte volatilité du marché et de l’augmentation des projets frauduleux. Alors que le projet Metacade coche la case du projet légitime, son jeton natif, MCADE, relève des crypto-monnaies et ses mouvements de prix sont toujours affectés par la volatilité du marché.

Outre la recherche d’un projet légitime dans lequel investir, il existe de nombreux autres facteurs qu’un investisseur doit prendre en compte avant de décider d’investir dans un projet. L’un de ces facteurs est l’adoption des produits d’un projet sur le marché.

Jusqu’à présent, le jeton MCADE, tout comme la plate-forme Metacade, a gagné en popularité parmi les investisseurs en crypto-monnaies, les traders et les développeurs de jeux blockchain. Le simple fait que les investisseurs en crypto-monnaies se soient présentés en grand nombre pour acheter le jeton MCADE lors de la prévente montre que les investisseurs ont confiance dans l’ensemble du projet Metacade.

Ceux qui ont investi dans le jeton MCADE lors de la prévente de Metacade comptent désormais les bénéfices puisque le jeton a gagné plus de 81 % depuis la fin de la prévente, ce qui signifie que même ceux qui ont acheté le jeton lors de la dernière étape de prévente réalisent des bénéfices.

Plus important encore, les détenteurs de jetons MCADE peuvent désormais échanger le jeton sur un échange centralisé, BirMart, et très bientôt également sur MEXC Global.

Feuille de route du projet Metacade

En plus de sa cotation sur des échanges de crypto-monnaies, Metacade a déjà gagné son premier partenariat, le partenariat avec Metastudio, qui est une société de jeu révolutionnaire axée sur la fourniture de jeux mobiles passionnants, avant-gardistes et frais à l’arcade Metacade.

Selon le livre blanc de Metacade, Metacade devrait apparaître sur de nouveaux CEX, ajouter plus de partenariats avec des projets de jeux play-to-earn, lancer plus de programmes de récompenses et de compétitions pour la communauté de jeu et mettre en place un lieu de rencontre en ligne universel pour tout ce qui concerne la GameFi et le jeu P2E au deuxième trimestre de 2023.

En conséquence, la demande pour le jeton MCADE, qui est le jeton utilitaire sur Metacade, montera en flèche, laissant éventuellement le prix du jeton s’envoler.