Prévisions du cours de l'action Rivian après le rapport sur les résultats du premier trimestre

Les actions de Rivian Automotive Inc ( NASDAQ : RIVN ) se négocient pendant des heures prolongées après que la société de véhicules électriques a annoncé une perte plus faible que prévu pour son premier trimestre fiscal.

Rivian s’approvisionne en conseils de production

Le stock de véhicules électriques est également récompensé car, contrairement à ses pairs ( Lucid et Fisker ), Rivian n’a pas réduit ses prévisions de production pour l’année complète.

La société californienne reste déterminée à produire 50 000 véhicules en 2023, conformément à sa lettre aux actionnaires. Selon Jordan Levy, analyste chez Truist Securities :

Chaque étape qu’ils peuvent montrer que la production est sur la tendance, compte tenu des problèmes de chaîne d’approvisionnement qu’ils ont eu, est un grand positif. Les investisseurs veulent voir Rivian dépenser moins, réduire sa consommation de trésorerie et atteindre ses objectifs de production. Rivian nous a donné ça.

Plus tôt cette année, le constructeur de véhicules électriques a réduit ses effectifs de 6,0 % pour réduire ses coûts. L’action Rivian est toujours en baisse de près de 30 % par rapport à son plus haut depuis le début de l’année.

Les actions Rivian valent-elles la peine d’être achetées ici?

Rivian a terminé le trimestre avec 11,8 milliards de dollars en espèces et s’attend à ce que les dépenses en capital soient plafonnées à environ 2,0 milliards de dollars cette année. Sur Yahoo Finance Live, Levy a ajouté :

Ce dont Rivian a parlé précédemment, c’est que la disponibilité des semi-conducteurs de puissance est le facteur de déclenchement de la production en rampe. Il semble, d’après les conversations que nous avons eues, que cela va dans la bonne direction.

L’analyste de Truist est également très optimiste quant au partenariat de l’entreprise avec Amazon. Son objectif de cours de 28 $ sur l’ action Rivian suggère qu’il pourrait presque doubler à partir d’ici.

Le mois dernier, Rivian a déclaré avoir livré 7 946 véhicules au premier trimestre, en baisse de plus de 1,0 % en séquentiel.

Chiffres notables des résultats de Rivian au premier trimestre

Perte de 1,35 milliard de dollars contre 1,6 milliard de dollars il y a un an

La perte par action a également diminué de 1,77 $ à 1,45 $

La perte ajustée s’est établie à 1,25 $ par action pour le premier trimestre

Les revenus sont passés de 95 millions de dollars à 661 millions de dollars

Le consensus était de 1,62 $ de perte sur 664 millions de dollars de revenus

Capex de 283 millions de dollars en baisse de 32% d’une année sur l’autre