Prévisions de prix DKK / USD avant le rapport sur l'IPC américain

L’une des devises les plus intéressantes d’ Europe est la couronne danoise (DKK), la monnaie légale officielle au Danemark, au Groenland et aux îles Féroé. La couronne existe depuis des centaines d’années, mais ce qui est intéressant à notre époque, c’est qu’elle est rattachée à l’euro, la monnaie commune.

Le peg est à un taux de 7,46, mais avec une bande de flexibilité de 2,25 %. En effet, cela signifie que la couronne ne peut s’écarter de l’euro que de +/- 2,25 %.

Pour cette raison, trader la paire de devises DKK/USD revient pratiquement à trader l’EUR/USD. Voici un graphique montrant les deux paires de devises se déplaçant main dans la main.

Graphique DKK/USD par TradingView

Par conséquent, avant de trader le DKK/USD, le trader doit savoir que prendre position sur cette paire de devises revient à trader l’EUR/USD. Par conséquent, les nouvelles en provenance d’Europe et des États-Unis feront bouger ce marché, comme le prochain rapport sur l’inflation d’avril, dont la publication est prévue dans quelques heures.

Graphique DKK/USD par TradingView

Dans une tendance haussière, le marché avance avec une vague impulsive et décline avec une correction. La paire de devises DKK/USD a suivi celle de l’EUR/USD et a formé un mouvement impulsif depuis les derniers creux d’octobre.

Depuis, et surtout en 2023, le marché est dans une phase corrective. Plus précisément, les deux premières corrections, les vagues a et b semblent terminées, et maintenant la vague c devrait commencer.

Par conséquent, la partie technique suggère que le taux de change DKK/USD devrait se détendre à partir d’ici, et un mouvement vers 0,14 est dans les cartes. D’un autre côté, un mouvement au-dessus du plus haut de 2023 invalide le scénario baissier.