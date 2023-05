Le prix de Metacade se stabilise alors que la phase de développement du jeu débute

Le prix de Metacade (MCADE) a plutôt bien tenu ces derniers jours, les investisseurs se concentrant sur le développement à venir. Le jeton se négociait à 0,03 $ mercredi, soit quelques points en dessous de son sommet historique de 0,0456 $.

Développement de jeux Metacade

Metacade est une plate-forme à venir qui cherche à devenir le meilleur acteur de l’industrie de la GameFi. Il s’agit d’une plateforme communautaire qui tire les leçons d’autres plateformes comme Axie Infinity et Sandbox. L’objectif est d’utiliser ces leçons pour construire une meilleure plate-forme de jeu qui deviendra grand public.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Metacade a récemment terminé son événement de vente de jetons au cours duquel les développeurs ont levé plus de 16 millions $. Cela en a fait l’un des événements de vente de jetons les plus réussis de cette année. Depuis lors, Metacade a été répertorié sur plusieurs échanges comme BitMart et Mexc, comme nous l’avons écrit ici. Les premiers investisseurs ont constaté d’excellents rendements, le prix du jeton MCADE ayant augmenté de plus de 200 %.

Le plus dur commence maintenant pour les développeurs de Metacade alors qu’ils passent à la prochaine phase de développement. Les analystes estiment que c’est la phase qui fera ou détruira l’écosystème puisque le jeu doit être de bonne qualité. Il doit également combler les lacunes qui existaient sur les plates-formes de jeu antérieures telles que Sandbox.

Selon le livre blanc de Metacade, le processus de développement du jeu commencera au deuxième trimestre. D’autres événements clés attendus ce trimestre sont de nouveaux enregistrements sur des CEX, le lancement du lieu de rencontre universel et le lancement du modèle DAO de base. Au troisième trimestre, les développeurs lanceront le lancement d’arcade classique, développeront des jeux externes et créeront des tournois sur Metacade.

Dans le cadre de ce développement, Metacade s’associe à MetaStudio, une société qui développe des projets de métavers. Au fil des ans, la société a aidé à créer des jeux comme Shrek et How to Train Your Dragon. Les deux parties ont tenu une session AMA mardi au cours de laquelle ils ont parlé du jeu et du processus de développement.

Prévision de prix pour Metacade

Le prix du jeton MCADE a baissé cette semaine. Cette baisse était en phase avec les performances de Bitcoin, qui a connu une congestion importante et des frais élevés. En conséquence, Binance, la plus grande bourse du monde, a décidé de suspendre les transactions de BTC. Maintenant, le prix du Bitcoin s’est stabilisé à mesure que la congestion a diminué.

Il en va de même pour Metacade, dont le prix est passé d’un creux de 0,025 $ le 5 mai à 0,03 $ actuellement. Sur le graphique de deux heures, Metacade reste légèrement au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en bleu. La MACD tente de se déplacer au-dessus du point neutre tandis que la pièce tente de franchir les moyennes mobiles de 25 périodes.

Il est également passé au niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Par conséquent, il est probable que le prix de Metacade remonte bientôt alors que les acheteurs ciblent le sommet historique de 0,045 $. Cet objectif est supérieur d’environ 61 % au niveau actuel.

Cependant, une chute en dessous du niveau de support clé de 0,025 $ invalidera la vision haussière car elle signalera qu’il reste plus de vendeurs sur le marché.

Quel est l’avenir de Metacade ?

Metacade a fait beaucoup de progrès ces derniers mois. La plus importante a été la vente de jetons, qui a rapporté plus de 16 millions $. De plus, Metacade est désormais cotée sur plusieurs bourses et des plateformes populaires telles que CoinMarketCap et CoinGecko.

Bien qu’il s’agisse d’événements majeurs, le succès de Metacade viendra du jeu lui-même. Cela dépendra de la qualité du jeu et de son intérêt. De plus, son succès dépendra des paiements aux joueurs et du lancement de jeux et d’événements supplémentaires. En tant qu’investissement, je pense qu’allouer de l’argent à MCADE peut être une bonne idée. Comme toutes les crypto-monnaies, vous ne devez pas investir des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. En outre, vous devez comprendre la volatilité potentielle lorsque vous investissez dans le jeton.