Stocker de l'argent dans les banques est une erreur, dit Michael Saylor

May 10, 2023

Michael Saylor, co-fondateur et président exécutif de MicroStrategy, a partagé ses réflexions sur les turbulences du secteur bancaire.

Dans une interview avec Valuetainment, Saylor a déclaré que c’était une erreur de stocker de l’argent dans les banques aujourd’hui, notant que les banques “volent” leurs clients. Saylor, dont MicroStrategy est le plus grand détenteur de Bitcoin parmi les sociétés cotées en bourse, pense que les gens perdent confiance dans les banques, les monnaies papier et les gouvernements.

« Si vous essayez d’utiliser de l’argent qui nécessite des banques, vous ne pouvez pas faire confiance aux banques, n’est-ce pas ? Vous ne pouvez certainement pas faire confiance aux banques en Afrique, en Amérique du Sud et dans la plupart des pays d’Asie. Auparavant, les Américains pensaient qu’ils pouvaient faire confiance aux banques américaines, maintenant ils réalisent qu’ils ne peuvent pas faire confiance aux banques américaines. Ainsi, l’impact de premier ordre de la crise bancaire est que les gens pensent “peut-être que l’argent que j’avais à la banque s’en va et je devrais donc le mettre dans une banque du cyberespace qui n’est pas contrôlée par le gouvernement ou par les banquiers” et c’est Bitcoin.”

Vous pouvez faire confiance à Bitcoin, dit Saylor

Selon Saylor, la solution probable que le gouvernement pourrait envisager au milieu de la crise bancaire est d’imprimer plus de dollars. Cela, note-t-il, ne peut se traduire que par une hausse du taux d’inflation monétaire de 10%, 15% ou même 20%. C’est pourquoi les monnaies papier comme le dollar zimbabwéen se sont effondrées et “va à un nickel”.

Saylor est l’un des plus grands taureaux de Bitcoin et il a réitéré la réserve de valeur de la crypto-monnaie phare ainsi que le fait qu’elle ne peut pas être contrôlée par le gouvernement ou avoir plus d’impressions comme raison pour laquelle elle est meilleure que les monnaies fiduciaires, ou le pétrole ou la terre.

«Vous pouvez faire confiance à Bitcoin parce que vous pouvez garder votre propre actif, vous pouvez gérer votre propre nœud et en fin de compte, même si les Chinois veulent le fermer, ils ne le peuvent pas. Si les Russes veulent la fermer, ils ne le peuvent pas ; si un État-nation veut le fermer, il ne le peut pas.

Au cours des trois derniers mois, trois des quatre plus grandes banques américaines ont fait faillite – il y avait la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank. Les perspectives pour le secteur sont que les choses pourraient aller de mal en pis, les turbulences bancaires étant susceptibles d’être plus profondes que celles observées lors de la crise financière de 2008.

Vous perdrez 99 % de votre valeur en dollars américains

Sur ce qui fait que c’est une erreur de mettre de l’argent dans les banques, Saylor pointe du doigt certains des pires fonds au monde aujourd’hui. Il dit que “l’argent est une réserve de valeur”, les multiples monnaies dans le monde ne sont “pas créées égales”.

Dans le secteur du forex, les pires catégories aujourd’hui sont les pesos argentins, les bolivars vénézuéliens et les dollars zimbabwéens. Il dit que même le naira nigérian est une monnaie faible, comme le montrent les taux d’inflation officiels dans ces pays et que le stockage de l’argent dans les banques ne récupère que la valeur perdue en quelques années.

Par exemple, le peso argentin, qui a baissé de 50 % cette année, connaît un taux d’inflation de 105 %, ce qui signifie qu’avoir de l’argent en banque ferait perdre tout son argent à l’inflation dans les 10 ans. Au Venezuela, les pertes seraient en seulement 36 mois. C’est la même chose même avec la soi-disant devise la plus forte du monde – le dollar américain.

« La seule différence entre le dollar américain et le peso est qu’il faut 20 ans pour perdre la fortune de votre famille en peso, il faut environ 90 ans pour perdre la fortune de votre famille en dollar. Ma maison à Miami Beach coûtait 100 000 $ en 1930 – elle était évaluée à 46 millions de dollars il y a quelques années. Faites le calcul; il est sur la bonne voie pour valoir 100 millions de dollars, ce qui signifie que le dollar américain aura perdu 99,9 % de sa valeur en 100 ans.

Actuellement, la détention d’argent en banque aux États-Unis fait perdre 7% de cet argent chaque année, et cela peut atteindre 15% lors d’une mauvaise année. Le papier-monnaie a été considérablement dévalué et même l’or qui était de l’argent ne l’est plus.

Selon le patron de MicroStrategy, Bitcoin est l’argent le plus fort du monde car personne ne peut en imprimer plus avec BTC absolument plafonné à 21 millions. La crypto-monnaie est également de l’argent mondial qu'”aucun gouvernement ne peut interdire” ou gonfler, a-t-il noté en faisant écho au sentiment précédent selon lequel Bitcoin est la force la plus transformatrice du monde.

Saylor dit que Warren Buffett, l’Oracle d’Omaha, sait cela comme un fait. L’homme d’affaires milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, le sait également, a-t-il ajouté.