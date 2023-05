Le peso argentin s'effondre, en baisse de 50 % cette année : USD/ARS

La banque centrale argentine a estimé en 2020 que les Argentins détenaient 170 milliards de dollars américains en espèces dans le pays, soit 10% de tous les dollars existants.

Peut-être que rien ne résume mieux une monnaie défaillante que la soif de dollars. J’ai préparé une analyse l’année dernière sur la façon dont le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Pour les Argentins, c’est devenu une bouée de sauvetage, s’ils peuvent mettre la main dessus.

En regardant le taux de change officiel (qui est loin du marché équitable, mais plus à ce sujet dans un instant), 229 pesos argentins vous rapporteront actuellement un dollar américain. Il y a 20 ans, ce même dollar n’aurait coûté que 2,9 pesos, soit une dévaluation de 98,7 %.

En réalité, cependant, la situation est pire. Rien ne résume mieux une monnaie qui s’effondre que l’existence de taux de change multiples. En Argentine, le taux officiel mentionné ci-dessus n’est pas dicté par la demande du marché, mais plutôt artificiellement indexé. Le contrôle des capitaux est restrictif : les autochtones n’ont pu acheter que 200 dollars par mois au cours officiel (cela inclut les importations en provenance de l’étranger).

Le “vrai” taux est le taux du marché noir. Ces derniers temps, près du double des pesos sont accessibles par cette voie par rapport au taux officiel. Un dollar vous rapporte actuellement 470 pesos, ce qui se traduit par une dévaluation de 99,4 % au cours des 20 dernières années.

La crise semble s’aggraver de jour en jour dans ce pays d’Amérique latine, le peso perdant la moitié de sa valeur depuis le début de l’année. Il est facile d’oublier qu’au début du XXe siècle, l’Argentine était l’un des pays les plus riches du monde, une juxtaposition remarquable au chaos économique que la nation subit actuellement.

Les problèmes avec la monnaie sont exacerbés par une sécheresse pernicieuse. L’Argentine est le premier exportateur mondial de soja transformé, mais la sécheresse et les inquiétudes concernant la dévaluation de la monnaie ont conduit les agriculteurs à conserver le faible stock. Le gouvernement a même introduit un taux de change préférentiel pour les producteurs afin de stimuler les exportations, mais le rythme rapide de la disparition du peso est tel qu’il n’a pas réussi à faire la différence.

“Le faible revenu de l’agriculture a contraint la banque centrale (BCRA) à intervenir comme elle l’avait fait avant le lancement du dollar ‘soja'”, a déclaré le cabinet de conseil local Portfolio Personal Inversiones dans une note à Reuters le mois dernier.

“Le stock (des réserves de la BCRA) est si petit qu’il ne peut pas supporter des flux négatifs de cette ampleur pendant encore plusieurs jours. Selon nos estimations, les réserves nettes ont clôturé hier à 679 millions de dollars, le plus bas depuis mars 2022”, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, l’inflation a atteint le chiffre stupéfiant de 104 % sur une base annuelle. Cela a forcé la banque centrale à relever ses taux de 300 points de base, le taux de référence étant désormais de 81 %. C’est littéralement un effondrement monétaire.

Le peso peut-il être sauvé ?

L’échec de l’initiative du gouvernement d’introduire un taux préférentiel pour les producteurs et les taux d’intérêt désespérément élevés mettent en lumière ce que tout le monde sait déjà : il est difficile d’arrêter un train en marche.

Personne ne veut détenir des pesos, ce qui augmente la pression de vente de ces mêmes pesos, et qui renforce encore plus la détermination des gens à ne pas détenir de pesos, et nous obtenons un cercle vicieux difficile à arrêter. Avec des maisons, des voitures et d’autres gros articles déjà tarifés en dollars, la perspective que l’Argentine devienne le dernier pays d’Amérique latine à être dollarisé se rapproche de plus en plus de jour en jour.

À mesure que l’effondrement de la monnaie s’accélère, l’impact sur l’économie s’aggrave. Les commerçants réduisent les articles disponibles à la vente, constituant des stocks. Les dollars sous les matelas sont monnaie courante (et dans cet acabit, les rapports d’Argentins utilisant des crypto-monnaies ne sont pas surprenants). Les rapports sont monnaie courante sur les gens qui se précipitent pour acheter de la nourriture en conserve et d’autres aliments durables dès que les chèques de paie arrivent.

Vous souvenez-vous de cette statistique d’environ 170 milliards de dollars américains en espèces résidant en Argentine ? Cela montre que, d’une certaine manière, le pays est déjà dollarisé. Échanger vos dollars contre des pesos pour acheter des biens immobiliers dès que possible, et échanger votre chèque de paie contre des dollars au taux le moins cher possible, fait partie de la vie quotidienne en Argentine.

Si vous recherchez quoi faire avant une visite dans le pays, le premier conseil est de venir armé de dollars américains en espèces et d’éviter les lieux d’échange officiels. Les gens ont appris à épargner en dollars américains. À toutes fins utiles, l’Argentine est un pays dollarisé. Cela n’a tout simplement pas encore été officialisé.