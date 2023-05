USD/THB : le baht prend de l'ampleur avant les élections en Thaïlande

Le baht thaïlandais a été l’une des devises des marchés émergents les plus performantes en 2023 alors que la reprise économique s’accélère. Le taux de change USD/THB s’échangeait à 33,65, le point le plus bas depuis février de cette année. Il a reculé de plus de 4,87% par rapport au plus haut niveau de cette année.

Élections en Thaïlande en vue

Les paires USD/THB, GBP/THB et EUR/THB se sont envolées en raison de la forte reprise de l’économie thaïlandaise. Dans un rapport de mars, la SCB a prédit que l’économie du pays augmentera de 3,9 % en 2023 après avoir augmenté de 3,4 % l’année précédente.

Le pays bénéficie d’une industrie touristique robuste. Au premier trimestre, la Thaïlande a accueilli plus de 6,15 millions de visiteurs dans le pays et le gouvernement espère que ce nombre grimpera entre 25 et 30 millions cette année.

Les données économiques soutiennent l’économie du pays. Par exemple, après avoir culminé à 7,86 % en septembre de l’année dernière, l’inflation a continué de baisser pour s’établir à 2,67 %. En revanche, les analystes s’attendent à ce que l’inflation américaine se maintienne à 5,0 % en avril.

Le prochain catalyseur clé pour la paire USD/THB sera les prochaines élections, au cours desquelles le pays élira 500 sièges au parlement inférieur. En conséquence, les partis devraient unir leurs forces pour former le gouvernement. Le Premier ministre sera choisi par les chambres basse et haute. Les membres du Sénat ont été choisis par l’armée au pouvoir.

https://www.youtube.com/watch?v=z0pRPwodXWc

On ne sait pas comment le baht thaïlandais réagira au résultat des élections. Cependant, si tout se passe bien, il est probable que le baht se portera bien si l’élection est pacifique.

Analyse technique USD/THB

Graphique USDTHB par TradingView

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/THB a suivi une tendance baissière au cours des dernières semaines. Il est passé sous le niveau de support clé à 33,78, le point le plus bas du 5 avril de cette année. La paire reste en dessous des moyennes mobiles élevées.

Dans le même temps, la paire a formé ce qui ressemble à une petite configuration à double creux à 33,61. Il a également formé un motif de tasse et de poignée inversé, qui est généralement un signe baissier. Par conséquent, la paire rebondira probablement légèrement avant et après les élections, puis reprendra la tendance baissière. Si cela se produit, la paire tombera à environ 33 dans les semaines à venir.