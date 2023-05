L'EUR/GBP se stabilise à 0,8700 après la décision de la BoE – ING

May 11, 2023

La livre sterling a été l’une des devises les plus performantes cette année, les vents contraires de l’année dernière sur l’énergie étant devenus les nouveaux vents arrière. Le prix EUR/GBP s’échangeait à 0,8691 jeudi, 2 % en dessous du plus haut niveau d’avril. De même, le GBP/CHF et la paire GBP/USD ont augmenté ces dernières semaines.

Décision de la Banque d’Angleterre

La livre sterling s’est bien comportée en 2023, car les craintes auxquelles la plupart des investisseurs s’attendaient en 2022 ne se sont pas concrétisées. Par exemple, on craignait que l’inflation du pays ne grimpe à 18 % cette année en raison de la flambée des prix du gaz naturel. Cette année, comme je l’écrivais ici , les prix du gaz naturel ont chuté au plus bas niveau depuis 2021.

Les données économiques du Royaume-Uni ont été meilleures que prévu. Par exemple, les prix des logements ont chuté à un rythme plus lent que prévu tandis que le PIB a augmenté à un rythme plus rapide que prévu. L’inflation, à 10,4 %, est également inférieure à l’estimation de Citi de 18 %.

C’est dans ce contexte que la Banque d’Angleterre (BoE) conclura jeudi sa réunion de deux jours. Les analystes s’attendent à ce que la banque augmente de 0,25% comme la Fed et la BCE l’ont fait la semaine dernière. La banque signalera également qu’elle a plus de marge de manœuvre. Certains responsables de la BoE devraient également repousser de nouvelles hausses.

Analyse technique EUR/GBP

Les analystes d’ING estiment que la paire EUR/GBP restera dans cette phase de consolidation après la décision de la BOE. Ils s’attendent à ce que la paire oscille à 0,8700 après le rapport s’il n’y a pas de choc majeur de la part du comité. Le rapport disait :

“Si quoi que ce soit, l’équilibre des risques est biaisé à la baisse, mais notre appel est que cette réunion ait un impact directionnel relativement contenu sur la livre aujourd’hui. Le câble pourrait se stabiliser autour de 1,26 et l’EUR/GBP autour de 0,8700 pour l’instant.

Je suis d’accord avec ce point de vue que la paire n’aura probablement pas de mouvement majeur après la décision de la BoE. Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller seront à 0,8670 (le plus bas de cette semaine et le niveau psychologique à 0,8700.