Analyse du shekel israélien (USD/ILS) après l'opération Shield and Arrow

Le taux de change USD/ILS est resté dans une fourchette étroite cette semaine, le marché ayant réagi aux dernières données sur l’inflation américaine et aux opérations Bouclier et Flèche. La paire s’échangeait à 3,63, soit quelques points en dessous du plus haut de cette semaine à 3,6747.

Opération Bouclier et Flèche

Il y a eu trois principaux catalyseurs de l’USD par rapport au shekel israélien cette semaine. Premièrement, les États-Unis ont publié mercredi des données encourageantes sur l’inflation à la consommation. Ces chiffres ont révélé que l’inflation du pays diminuait alors que l’IPC global passait à 4,9 %. L’inflation sous-jacente a chuté à 5,4 %.

Il est possible que les prix continuent de baisser puisque les coûts de l’énergie ont continué de baisser au cours des derniers jours. Le prix du Brent et du WTI est passé de plus de 90 $ en janvier à moins de 75 $ récemment. Par conséquent, compte tenu des risques dans le secteur bancaire et immobilier commercial, il est probable que la Fed fasse une pause stratégique à l’avenir.

Les autres nouvelles importantes sur le forex était sur le plafond de la dette américaine. Joe Biden et le président de la Chambre se sont rencontrés mercredi pour délibérer sur le plafond. Malheureusement, il n’y a pas eu de résultat puisqu’ils ont décidé de continuer à délibérer. Une réunion prévue pour vendredi a été reportée.

Les analystes préviennent que le fait de ne pas relever le plafond de la dette aura des implications majeures pour l’économie américaine et mondiale. Cela entraînera une hausse du taux de chômage et une forte baisse des actifs clés comme les actions et les matières premières.

Enfin, le taux de change USD/ILS a réagi aux opérations Bouclier et Flèche. Cette semaine, Israël a bombardé la bande de Gaza, tuant de hauts responsables du Jihad islamique palestinien. Le Hamas et le Jihad islamique ont juré de riposter, ce qui prolongera le conflit dans le pays. Dans un communiqué, Shalom Lipner a déclaré au Conseil de l’Atlantique :

“Le fait d’une réponse du JIP est couru d’avance. Ce qui reste incertain, cependant, c’est la trajectoire future de cette confrontation particulière.

Analyse technique USD/ILS

Graphique USD/ILS par TradingView

Le dollar par rapport au shekel israélien a évolué latéralement ces derniers jours. Ce prix s’échangeait à 3,6400, soit quelques points en dessous du plus haut de ce mois-ci à 3,6750. Il s’est également déplacé légèrement en dessous de la moyenne mobile sur 25 périodes. L’USD/ILS a formé ce qui ressemble à un modèle à double sommet.

Par conséquent, les perspectives de la paire sont baissières, le prochain objectif clé à surveiller étant à 3,6050, le point le plus bas du 2 mai.