Prévision USD/TRY : la livre turque attend son moment décisif

La livre turque se prépare à des mouvements majeurs dans les prochains jours alors que le pays se prépare à des élections serrées. Le taux de change USD/TRY se négocie à un niveau record de 19,56 tandis que le GBP/TRY et l’EUR/TRY ont bondi à 24,82 et 21,38, respectivement.

La livre turque attend les élections

La plus grande nouvelle du forex dans les prochains jours auront lieu les élections turques, qui auront lieu dimanche. Ce sera une élection importante qui déterminera l’avenir de la livre turque, qui a plongé de plus de 350 % au cours des cinq dernières années.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Comme je l’ai écrit dans cet article , l’effondrement de la livre turque a été intentionnel et a été causé par les actions de la CBRT. La banque centrale, qui n’est pas indépendante, a pris de nombreuses décisions ces dernières années.

Par exemple, la CBRT a réduit les taux d’intérêt du sommet pandémique de 20 % à 8 %. Les responsables de la banque centrale qui soutenaient une politique plus restrictive ont été licenciés.

Par conséquent, une victoire d’Erdogan signifiera que la banque centrale continuera à manquer d’indépendance, ce qui fera baisser la lire beaucoup plus bas.

D’autre part, Kemal Kılıçdaroğlu s’est engagé à assurer l’indépendance de la banque, ce qui fera fortement baisser le prix USD/TRY. Un retour de la lire contribuera à faire baisser l’inflation, qui se situe à environ 48 %.

La plupart des analystes estiment qu’il sera difficile pour l’opposition de battre Erdgan, au pouvoir depuis des années. Cependant, un sondage récent a montré que Kemal Kılıçdaroğlu votait à 49,3% contre 43,7% pour Erdogan. Si ces sondages sont exacts, cela signifie que les deux hommes iront à un second tour plus tard ce mois-ci.

Prévisions USD/TRY

Graphique USD/TRY par TradingView

Comme indiqué ci-dessus, le prix USD / TRY se situe à son plus haut niveau historique. La paire est soutenue par la moyenne mobile à 25 jours tandis que le MACD a formé une configuration de divergence baissière. De plus, l’indice de force relative (RSI) est au niveau de surachat sur le graphique hebdomadaire.

Par conséquent, à ce stade, l’analyse technique peut ne pas fournir les meilleurs signaux pour la livre turque. De plus, en raison du manque de fiabilité des sondeurs turcs, il est difficile de prédire qui remportera les élections. Si Erdogan gagne, le prix de l’USDTRY dépassera 20. D’un autre côté, si l’opposition gagne, la livre turque pourrait grimper à 10, là où elle était en décembre 2021.