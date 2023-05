2 raisons d'acheter l'USD/JPY malgré la hausse des prix locaux

J’ai beaucoup écrit sur le yen japonais ( JPY ) cette année et pourquoi il suit une tendance baissière. Voici le dernierarticle, juste après que la Banque du Japon a annoncé sa dernière décision de politique monétaire.

De nombreux commerçants considèrent qu’il est inévitable que la Banque du Japon modifie éventuellement le cours de sa politique monétaire. Après l’avoir maintenue très souple, le temps viendra pour la Banque du Japon de suivre les autres banques centrales dans le resserrement de la politique monétaire.

Après tout, l’inflation est également en hausse au Japon. Par exemple, la récente enquête d’opinion sur les opinions et le comportement du grand public a montré que 94,5 % des personnes interrogées considèrent que les niveaux de prix ont augmenté.

Les prix des denrées alimentaires, par exemple, étaient plus élevés en mars 2023 qu’en septembre et mars 2022. Il en va de même pour les sorties au restaurant ou les nécessités quotidiennes.

Mais malgré les preuves d’une hausse des prix locaux, la tendance baissière du JPY ne devrait pas changer. Cela est particulièrement vrai pour l’USD/JPY pour au moins deux raisons :

Augmentation du segment des 65 ans et plus

Divergence des politiques monétaires

Plus de Japonais vivront plus de 65 ans malgré le futur déclin de la population

L’une des raisons pour lesquelles le JPY est dans une tendance baissière à long terme est la démographie. La population du Japon devrait tomber à 87 millions d’ici 2070, et le plus frappant est que les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 38,7 % de la population.

Le problème avec cette statistique est que les personnes âgées ne dépensent pas d’argent comme le font les plus jeunes. Plus on vieillit, plus on fait attention aux finances – c’est un fait.

Par conséquent, pour que l’inflation augmente, les dépenses doivent augmenter. Cependant, il est peu probable que les dépenses augmentent comme le souhaite la Banque du Japon, il sera donc difficile de resserrer la politique.

Divergence des politiques monétaires

La Réserve fédérale des États-Unis et la Banque du Japon sont sur des chemins divergents. Les premiers ont relevé le taux des fonds au-dessus de 5 % ; ce dernier assouplit encore la politique monétaire en exécutant un système de contrôle strict de la courbe des taux.

Supposons maintenant que la Fed décide de baisser ses taux cette année. Elle ne le fera que si l’inflation atteint sa cible de 2 %.

Mais si cela se produit, cela signifie que l’inflation au Japon diminuera également parce que les États-Unis exportent l’inflation/la désinflation dans le monde entier en tant que plus grande économie du monde. Par conséquent, la Banque du Japon n’aura aucune marge de manœuvre pour relever ses taux, mais elle devra probablement les assouplir davantage.

En résumé, toute force du JPY doit être considérée comme temporaire, car les cotes favorisent une plus grande faiblesse. L’USD/JPY, en particulier, semble haussier à moyen et long terme.