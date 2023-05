Tether va allouer 15% de ses bénéfices à l'achat de Bitcoin

May 17, 2023

sur May 17, 2023

Les dernières nouvelles de Tether sont que la société à l’origine du principal stablecoin du marché USDT, cherche à allouer une partie de ses bénéfices à l’achat de Bitcoin.

La “stratégie d’investissement [est] visant à renforcer davantage son portefeuille de réserves”, a déclaré Tether dans un communiqué de presse publié mercredi. Selon l’annonce, les achats de Bitcoin commenceront ce mois-ci.

Tether cherche à diversifier et renforcer ses réserves

Les réserves de Tether comprenaient 1,5 milliard de dollars en BTC en mars de cette année, et les nouveaux achats visent à renforcer et à diversifier ces réserves. Tether a annoncé en octobre 2022 qu’il avait réduit à zéro le papier commercial de ses réserves. Au lieu de cela, il a augmenté ses investissements dans les bons du Trésor américain, car il cherchait à s’assurer que le soutien 1: 1 de l’USDT à l’USD disposait des réserves les plus sûres.

Paolo Ardoino, le CTO de Tether, a noté dans un communiqué que la décision d’investir dans BTC est due à la ” force et au potentiel de la crypto-monnaie de référence en tant qu’actif d’investissement”.

Il a souligné la résilience de Bitcoin et le fait que «l’or numérique» est désormais considéré comme une réserve de valeur à long terme. En dehors de cela, il a montré un potentiel de croissance important, avec des facteurs fondamentaux tels que l’offre limitée, la nature décentralisée et l’adoption généralisée le positionnant comme un actif d’investissement de choix pour un nombre croissant d’investisseurs institutionnels et de détail.

Commentant davantage le mouvement BTC de Tether, Ardoino a noté:

“Notre investissement dans Bitcoin n’est pas seulement un moyen d’améliorer les performances de notre portefeuille, mais c’est aussi une méthode pour nous aligner sur une technologie transformatrice qui a le potentiel de remodeler la façon dont nous menons nos affaires et vivons nos vies.”

Même si la société allouera jusqu’à 15 % de ses bénéfices aux achats réguliers de BTC, le total des avoirs en Bitcoin dans les réserves de l’USDT n’augmentera pas pour dépasser le coussin de capital des actionnaires des émetteurs de pièces stables. Tether ne conservera pas non plus son Bitcoin auprès d’un fournisseur tiers., mais prenez le contrôle de ses avoirs dans le cadre de la philosophie ” Pas vos clés, pas votre bitcoin”.