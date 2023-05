Prévisions AUD / NZD après les données sur l'emploi australien et le budget néo-zélandais

Le taux de change AUD/NZD a chuté à un plus bas de 1,0624, le niveau le plus bas depuis le 11 mai après les derniers emplois australiens et les données PPI néo-zélandaises. Il est tombé de plus de 2,7% en dessous du niveau le plus élevé ce mois-ci.

Nombre d’emplois en Australie

Les nouvelles les plus importantes sur l’AUD est sorti mercredi lorsque l’agence australienne des statistiques a publié les dernières données de l’indice des prix des salaires. Le rapport a montré que le WPI a bondi de 0,8% au premier trimestre, inférieur à l’estimation médiane de 0,9%. Cette augmentation s’est traduite par une augmentation de 3,7 % en glissement annuel.

Le WPI est l’un des chiffres les plus importants pris en compte par la Reserve Bank of Australia (RBA) lorsqu’elle prend sa décision. Les minutes publiées plus tôt cette semaine ont montré que la banque estime que la croissance des salaires est encore trop élevée. Cela explique pourquoi elle a décidé de relever les taux de 0,25 % ce mois-ci.

Le taux de change AUD/NZD a ensuite réagi aux dernières données sur l’emploi australien. Selon l’ABS, le taux de chômage du pays est passé de 3,5% à 3,7% en avril. Les économistes s’attendaient à ce que le taux reste inchangé.

Le taux de participation a atteint 66,7 %, l’économie ayant perdu plus de 4 300 emplois au cours du mois. Malgré cela, l’économie australienne se porte bien, la pénurie de main-d’œuvre persistant dans de nombreuses industries.

L’autre catalyseur de la paire AUD/NZD a été les dernières données PPI de la Nouvelle-Zélande. Selon l’agence de statistiques, l’entrée de l’indice des prix à la production a glissé à 0,2 % au premier trimestre tandis que la production de l’IPP a chuté à 0,3 %. L’IPP est une bonne mesure de l’inflation.

La Nouvelle-Zélande a également publié son budget national qui contenait un déficit budgétaire pire que prévu. Il espère retrouver un excédent budgétaire d’ici 2027. De plus, le gouvernement voit le taux de chômage grimper à 5,3 % plus tard cette année.

Prévisions AUD/NZD

Graphique AUD/USD par TradingView

Le taux de change AUD contre NZD a baissé au cours des dernières semaines. Sur le graphique 4H, il est passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 50 périodes tandis que l’indice de force relative (RSI) oscille légèrement au-dessus du niveau de survente. De plus, l’oscillateur génial s’est déplacé en dessous du point neutre.

Par conséquent, la paire AUD/NZD continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 1.1.0590, le point le plus bas du 5 avril.