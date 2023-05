Anthony Scaramucci dit qu’il reste avec Bitcoin – voici pourquoi

Anthony Scaramucci, PDG de SkyBridge Capital, s’en tient à Bitcoin alors même que la crypto-monnaie se débat après une récente baisse du niveau technique clé de 30 000 $.

L’ancien directeur des communications de la Maison Blanche a partagé sa conviction haussière lors d’une interview avec Bloomberg jeudi. Parlant des perspectives actuelles du marché pour les actions et la cryptographie dans le cadre des pourparlers sur la crise de la limite de la dette américaine, Scaramucci a déclaré à propos de Bitcoin :

“Je m’y tiens, vous savez que c’est intéressant, je n’ai pas changé du tout le portefeuille et je pense que nous avons été récompensés par cela parce que beaucoup de choses se sont passées l’année dernière.”

La valeur de Bitcoin vaut intrinsèquement 40 000 $

Le fondateur de Skybridge Capital a souligné le potentiel de rebond du prix de Bitcoin en résumant l’un des facteurs qui ont catalysé le vidage de 2022.

Alors que l’hiver crypto a été témoin du crash de LUNA, de la disparition de Three Arrows Capital et d’une multitude de faillites crypto au milieu de la contagion, l’ effondrement de FTX et l’agitation que Sam Bankman-Fried et co ont écrit à la crypto ont peut-être été le plus grand catalyseur.

Selon le gestionnaire de fonds spéculatifs, tout ce qui concerne l’ancien «génie de la cryptographie» ressemble désormais à «un bébé [de] John Meriwether et Bernie Madoff.

La fraude, l’effet de levier et l’excès de confiance se sont terminés avec le marché de la cryptographie dans une grande dépression, a-t-il noté. Comme Invezz l’a couvert ici, FTX avait acquis une participation de 30 % dans Skybridge Capital, avant que l’échange ne dépose son bilan pour voir le jeton FTX natif tomber à près de zéro.

Expliquant pourquoi il est optimiste sur Bitcoin, Scaramucci a déclaré :

«Le marché est probablement dépassé à la baisse et nous pensons donc que Bitcoin vaut intrinsèquement environ 40 000 $. La tendance actuelle est de 25 000 $ à 27 000 $, mais ce que nous voyons, c’est une meilleure activité des mineurs, nous voyons une expansion du portefeuille.

Scaramucci dit que l’adoption pourrait faire exploser le prix du BTC

Scaramucci a déjà parlé de la force de Bitcoin en tant que réserve de valeur, et semble toujours avoir ce point de vue compte tenu de ses remarques sur le prix du Bitcoin et ce qui pourrait arriver. À son avis, BTC n’est pas seulement sous-évalué, mais a le potentiel d’exploser à l’avenir compte tenu de la croissance du portefeuille.

«J’ai parlé de cela hors antenne, alors répétons-le – vous avez une absorption globale de 4% pour Bitcoin – environ 340 millions de portefeuilles. C’est à peu près là où en était Internet en 1998. Il suffit de passer de 4% à 8% et vous verrez des rendements explosifs en Bitcoin.

Il croit que la clé pour bien faire les choses en tant qu’investissement à long terme est d’être patient.

Bitcoin s’échangeait autour de 26 915 $ vendredi matin, selon les données de CoinGecko. Cela signifiait que le prix avait baissé d’environ 2 % alors que l’indécision régnait après le rejet de plus de 28 000 $ la semaine dernière. Le prix du BTC est passé à plus de 31 000 $ en 2023. Le prix actuel est inférieur de plus de 60 % au sommet historique de 69 000 $ atteint en 2021.