Perspectives Bitcoin: BTC prêt pour une dynamique de vente accrue au milieu des sorties de mineurs

La communauté crypto de Twitter a observé les derniers mouvements de mineurs de Bitcoin (BTC) le 19 mai. Cryptoquant a tweeté à propos de la diminution des réserves de mineurs de Bitcoin, suggérant un élan de vente à venir de la part des mineurs.

"Miners' reserves are decreasing, indicating a selling pressure from the miners' side."

Le graphique affiche une forte baisse des récompenses des mineurs après la montée en flèche de BTC au sommet de cette année à la mi-avril. Une autre baisse des mineurs est apparue vers la fin avril, catalysant la baisse des prix du leader mondial de la cryptographie. Cryptoquant a ajouté que la dernière baisse des réserves s’est produite cette semaine et correspondait aux entrées de Binance.

Des mineurs prêts à vendre ?

Cryptoquant a observé deux transferts de 1 750 Bitcoin du portefeuille d’un mineur vers un échange crypto. Les analystes ont ajouté que la transaction aurait pu aller à Binance. Les mouvements font suite à des mises à jour des baisses de la rentabilité minière. De plus, certains experts en crypto rapportent que les mineurs vendent déjà leur réserve.

Pendant ce temps, l’ indice Hashrate indique que la rentabilité de l’exploitation minière a chuté à 0,076 $ TH/s – par jour. Le chiffre est passé à 0,127 $ le 9 mai à la suite de transactions amplifiées au cours de la tendance à la frappe du memecoin. De plus, le prix du hachage a chuté de 38 % au cours de la dernière année, faisant chuter les bénéfices des mineurs de Bitcoin.

De plus, Bitinfocharts a déclaré que les taux de hachage sont sur le point d’atteindre des sommets de 373 EH/s. Compte tenu de cela, des coûts énergétiques élevés et de la difficulté maximale, les crypto-mineurs sont confrontés à des défis dans les conditions actuelles.

Les ours Bitcoin rugissent

De plus, le leader de la cryptographie pourrait connaître une dynamique de vente en flèche en raison des options Bitcoin – qui expirent aujourd’hui. Les prix du BTC ont diminué par rapport au sommet de 27,5 000 $ de lundi, perdant plus de 2 % à 26 864 $ lors de la publication. La crypto accueille le week-end avec un pied faible.

Ces conditions pourraient envoyer le crypto vers le niveau de support à court terme de 26,3 000 $. L’intensification des activités baissières plongera Bitcoin dans la région de valeur de 25 000 $. Néanmoins, l’actif conserve un biais haussier à long terme.