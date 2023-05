La croissance économique américaine ralentit alors que les inquiétudes concernant l’immobilier commercial (CRE), le plafond de la dette et les banques régionales persistent. En conséquence, après avoir relevé les taux d’intérêt de près de zéro à 5 % cette année, plusieurs responsables de la Fed se sont entretenus récemment et se sont montrés disposés à suspendre les hausses. Si cela se produit, cela pourrait avoir des implications positives sur les actions et les crypto-monnaies comme AltSignals (ASI).

La Fed devrait suspendre les hausses de taux

Les États-Unis sont confrontés à un triple coup dur. Dans le secteur de l’immobilier, le secteur commercial fait face à l’une de ses pires périodes jamais enregistrées. Les données montrent que le ratio d’espaces de bureaux vacants a fortement augmenté au cours des derniers mois.

En conséquence, la plupart des CRE Reits comme SL Green, Boston Properties et Simon Property Group ont récemment vu le cours de leurs actions chuter. À mesure que les échéances de la dette approchent, il est probable que davantage de sociétés immobilières commerciales ferment bientôt leurs portes.

Les États-Unis voient également le nombre de faillites augmenter à mesure que la liquidité dans le secteur bancaire diminue et que les gens transfèrent leurs fonds vers des fonds du marché monétaire. Certaines des entreprises les plus importantes à avoir déposé le bilan sont Silicon Valley Bank, Vice Media et Bed Bath and Beyond, entre autres.

Pendant ce temps, la question du plafond de la dette est en cours de discussion alors que les démocrates et les républicains maintiennent leur position. Les républicains ont insisté sur le fait qu’ils accepteraient de lever le plafond de la dette du pays si l’administration Biden s’engage à réduire considérablement les dépenses. Les pourparlers entre les deux parties devraient reprendre cette semaine.

Par conséquent, à la lumière de tout cela, plusieurs responsables de la Fed ont soutenu la décision de suspendre les hausses de taux en juin. Dans un communiqué, Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis a déclaré qu’il envisageait de soutenir une pause dans la hausse des taux lors de la prochaine réunion. Il a dit :

« Si l’inflation n’est pas réduite à 2 %, le coût sera beaucoup plus élevé pour Main Street que le coût de la réduire à 2 %. Je préférerais donc me tromper en étant un peu plus belliciste plutôt que de le regretter et d’avoir été trop pacifiste. »

D’autres responsables de la Fed comme Raphael Bostic et Richard Clarida ont également soutenu la suspension des hausses de taux. Et Jay Powell, le président de la Fed, a déclaré que la banque n’augmenterait probablement pas aussi haut qu’elle l’avait prévu.

Impact sur AltSignals

Un changement de ton de la part de la Réserve fédérale aura un impact positif sur AltSignals et d’autres crypto-monnaies. Pour commencer, AltSignals est une entreprise rentable qui fournit des signaux de trading à des milliers de personnes du monde entier. L’entreprise est dans ce secteur depuis 2017.

Maintenant, AltSignals travaille à changer son activité en se tournant vers l’intelligence artificielle. Il vise à adopter le concept d’IA, d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel (TAL) pour traiter ces informations.

Dans le cadre de cette transition, les développeurs organisent une vente de jetons qui a déjà levé plus de 765 000 $ de fonds. Cela représente 70,88 % de son objectif de 1,08 million $. Etant donné que chaque jeton se vend à un prix de 0,015 $, il y a des chances que cette phase de la vente de jetons se termine bientôt.

Après la vente de jetons, les développeurs lanceront le jeton dans des échanges populaires comme Uniswap et MEXC où les gens pourront l’acheter et le vendre. À en juger par les performances récentes de nouvelles crypto-monnaies telles que Pepe et Milady Meme Coin, il est probable que le jeton ASI verra sa valeur augmenter lorsqu’il sera répertorié sur les échanges.

Historiquement, les crypto-monnaies comme BTC et ETH ont tendance à bien se comporter lorsque la Fed est un peu accommodante. Un bon exemple de cela est ce que nous avons vu pendant la pandémie de Covid-19 lorsque les prix de la plupart des jetons et autres actifs ont bondi. En tant que tel, avec plus de responsables de la Fed devenant accommodants, il est possible que les crypto-monnaies voient leur valeur augmenter. Contrairement aux pièces mèmes comme Pepe et Milady, AltSignals a une utilité derrière elle puisqu’elle est déjà rentable et compte des milliers de clients comme vous pouvez le voir sur cette page de Trustpilot.