Alors que Vice Media dépose le bilan, dans quelle mesure les actions de Buzzfeed sont-elles sûres ?

Vice Media, autrefois évalué à plus de 5,7 milliards de dollars, se prépare à déposer son bilan dès cette semaine. Selon le Wall Street Journal, la faillite survient après que la société ait récemment eu du mal à trouver un acheteur. Alors, dans quelle mesure Buzzfeed ( NASDAQ : BZFD ), une entreprise qui a récemment été assiégée, est-elle sûre ?

Vice Media va déposer le bilan

Vice Media est l’une des entreprises les plus connues de l’industrie des médias numériques. La société possède d’autres marques telles que Refinery29, Motherboard et Vice TV. À son apogée, la société était évaluée à plus de 5,7 milliards de dollars, avec des investisseurs tels que Comcast et Fortress Investments.

Le paysage des médias numériques évolue à mesure que la croissance ralentit et que les entreprises se concentrent sur d’autres formats publicitaires. De nombreuses entreprises se concentrent sur TikTok, Instagram et Facebook. En conséquence, les sociétés de médias les plus prospères comme le New York Times, le Washington Post et le New Yorker ont toutes adopté le modèle d’abonnement.

Par conséquent, Vice Media a eu du mal à trouver un acheteur dans une vente de feu. En tant que telle, la société espère maintenant qu’elle connaîtra une faillite ordonnée qui verra une partie de son activité vendue à des investisseurs potentiels. Les analystes pensent que certaines entreprises de médias seront intéressées par l’acquisition des pièces.

Dans quelle mesure le stock de Buzzfeed est-il sûr ?

Avec l’effondrement de Vice Media, Buzzfeed, une entreprise du secteur des médias, suscite des inquiétudes. Le cours de l’action Buzzfeed a perdu plus de 94 % de sa valeur depuis son introduction en bourse en 2020. Autrefois valant des milliards, la société a maintenant une capitalisation boursière de seulement 75 millions de dollars. Buzzfeed est maintenant un penny stock dont les actions se négocient à 0,55 $.

Le mois dernier, Buzzfeed a annoncé qu’il fermait Buzzfeed News, une opération qui comptait certains des meilleurs journalistes aux États-Unis. L’objectif de cet arrêt était de préserver les liquidités pendant que l’entreprise s’efforçait de mettre en œuvre un redressement, comme nous l’avons écrit ici.

Buzzfeed est confronté aux mêmes défis auxquels Vice Media a été confronté. Avec les craintes d’une récession, de nombreuses entreprises économisent de l’argent et ne font pas assez de publicité. En outre, le paysage publicitaire suscite des inquiétudes.

Les finances de Buzzfeed s’amenuisent. La société disposait de plus de 90,6 millions de dollars en espèces et en investissements à court terme en 2020 et de 55,8 millions de dollars dans le dernier rapport. Son actif courant total est passé de 251 millions de dollars à 198,6 millions de dollars, tandis que son passif à court terme a bondi à 122 millions de dollars. Ses pertes annuelles ont également augmenté, atteignant 201 millions de dollars en 2022.

Par conséquent, je pense que le cours de l’action Buzzfeed est devenu nettement bon marché au cours des derniers mois. Cependant, je déconseille d’attraper un couteau qui tombe. Demandez aux investisseurs qui ont acheté la First Republic Bank et le Credit Suisse avant leur faillite.