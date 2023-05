L’action Tesla est la “plus grande bénéficiaire” de l’intelligence artificielle : Cathie Wood

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Tesla Inc ( NASDAQ : TSLA ) a ouvert ses portes dans le vert ce matin après que Cathie Wood a déclaré que c’était un nom de premier plan pour l’exposition à l’intelligence artificielle.

L’affaire du taureau de Wood pour les actions Tesla

En particulier, l’influent investisseur est convaincu que les véhicules autonomes seront transformateurs pour l’entreprise basée à Austin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nous pensons que Tesla Inc est le plus grand jeu d’IA, le plus grand bénéficiaire. Les véhicules autonomes sont des robots. Ils seront électriques et alimentés par l’intelligence artificielle.

Elle reste très optimiste sur la société de véhicules électriques, même si elle a porté un coup dur aux marges au cours de son premier trimestre financier, comme Invezz l’a rapporté ici.

Son point de vue est conforme à Wall Street, qui a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur l’action Tesla, qui est toujours en baisse de près de 15 % par rapport à son sommet de l’année à ce jour.

Objectif de cours de Wood sur l’action AI

Cathie Wood aime les actions de Tesla car le PDG Elon Musk s’est engagé dans trois domaines clés qui, selon elle, connaîtront une croissance exponentielle dans les années à venir : le stockage d’énergie, la robotique et l’intelligence artificielle.

Chacun d’entre eux croît de façon exponentielle, puis vous les faites se nourrir les uns les autres. Ainsi, les courbes en S alimentant les courbes en S… cela pourrait être une croissance explosive.

Le fondateur et PDG d’Ark Invest s’attend à ce que l’activité de taxi autonome génère entre 8 000 et 10 000 milliards de dollars de revenus dans le monde d’ici la fin de cette décennie.

Il convient également de noter qu’elle voit cette action AI se négocier à 2 000 dollars par action d’ici 2027 ( en savoir plus ).