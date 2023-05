Cours de l’action Jumia: l’Amazonie africaine fait face à un risque de change majeur

Le cours de l’action Jumia (NYSE : JMIA) a grimpé en flèche avant les derniers résultats financiers. Les actions ont atteint un sommet de 3,15 $, bien supérieur au creux de 2,54 $ depuis le début de l’année. Au total, les actions Jumia ont plongé de plus de 95 % par rapport au plus haut niveau de 2021.

Jumia a un risque de change majeur

Jumia Technologies est une société de commerce électronique qui se concentre sur le marché africain. L’entreprise, souvent considérée comme la version africaine d’Amazon, opère dans plusieurs pays africains comme le Nigeria, le Kenya, le Sénégal et l’Algérie, entre autres.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Les analystes estiment que les revenus de Jumia au premier trimestre se sont élevés à 50 millions de dollars, en baisse par rapport aux 66 millions de dollars du trimestre précédent. Cette baisse est attendue puisque la société réalise la majeure partie de son argent au quatrième trimestre.

Le plus grand risque auquel Jumia est confronté est le change. Comme je l’ai écrit dans cet article , de nombreuses devises africaines s’effondrent. Le shilling kenyan est passé d’un creux pandémique de 100 à près de 140 et se situe à un plus bas historique.

Pendant ce temps, le franc ouest-africain est tombé de 589 en avril à 606 tandis que le naira nigérian a plongé à un niveau record et les analystes s’attendent à ce qu’il se dévalue davantage. Le cedi ghanéen est passé de 4,73 en 2018 à plus de 10. Au total, la plupart des devises des pays où il opère ont perdu la majeure partie de leur valeur.

La baisse des taux de change a un impact sur Jumia. D’une part, Jumia publie ses résultats en dollars américains. Ainsi, un dollar américain fort a un impact négatif sur ses résultats.

L’autre impact est qu’un dollar plus fort a un impact sur les importations en provenance de Chine puisque la plupart des marchandises de Jumia proviennent du pays. Par exemple, un smartphone qui se vendait il y a quelques années à 100 000 KES coûte désormais plus de 140 000 KES. Enfin, des monnaies africaines plus faibles entraînent une inflation plus élevée et des dépenses faibles.

Prévision du cours de l’action Jumia

Graphique JMIA par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Jumia a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois, les inquiétudes concernant la société persistant. Malgré le récent bond, les actions restent inférieures aux moyennes mobiles exponentielles sur 100 et 50 jours.

Les actions Jumia ont légèrement dépassé le point de résistance clé à 2,88 $, le niveau le plus bas du 28 décembre. Par conséquent, je soupçonne que les actions continueront de baisser alors que les vendeurs ciblent le plus bas depuis le début de l’année de 2,5 $. Un mouvement en dessous de ce niveau le verra passer à 2,0 $.