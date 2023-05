Les monnaies africaines s’effondrent et il n’y a pas d’issue facile

May 23, 2023

Les devises africaines s’effondrent à un niveau record, certaines devenant presque sans valeur. Un rapide coup d’œil sur certaines des devises les plus importantes comme le shilling kenyan, le franc rwandais, le rand sud-africain, la livre égyptienne, le dollar zimbabwéen et le naira nigérian sont tous à un niveau record.

Les monnaies africaines chutent

Les pays africains font face à la pire crise économique de leur histoire moderne. Tout récemment, le Ghana, autrefois un pays africain prometteur, a dû être renfloué par le FMI après avoir manqué à ses obligations de dette.

D’autres pays africains sont sur le point. L’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, est confrontée à des défis importants alors que les coupures de courant se multiplient. Le Nigeria, le plus grand exportateur de pétrole du pays, connaît une inflation vertigineuse, comme je l’ai écrit ici .

Le Kenya, la plus grande économie d’Afrique de l’Est, est également sur le point, les fonctionnaires subissant des retards de salaire. Le gouvernement doit des milliards de shillings aux gouvernements des comtés et à ses fournisseurs.

L’Égypte, autre grande puissance, traverse une crise économique majeure, avec une inflation qui dépasse les 20 %. Le taux de chômage officiel a grimpé à près de 8 %. Les analystes estiment que la situation est bien pire.

Au Zimbabwe, la monnaie officielle s’est également effondrée et les tentatives de lancement d’un jeton adossé à l’or n’ont pas été très fructueuses. D’autres pays africains comme l’Ouganda, l’Éthiopie, le Soudan, la Zambie et l’Angola sont tous confrontés à une crise économique majeure.

Les défis de l’Afrique sont difficiles à relever

Le défi pour les monnaies africaines est que la crise actuelle est difficile à gérer. Par exemple, en Afrique du Sud, le gouvernement lutte pour sauver Eskom, le monopole du pouvoir corrompu. La production manufacturière et minière est également en difficulté.

Le plus grand défi auquel l’Afrique est confrontée est que de nombreux pays ont des milliards de dollars de prêts qui arrivent bientôt à échéance. Par exemple, le Kenya dépense des milliards de shillings par mois pour assurer le service de sa dette intérieure et extérieure.

À mesure que les monnaies locales s’effondrent, il devient de plus en plus coûteux de rembourser cette dette. Un pays comme le Kenya voit sa dette extérieure bondir de plus de 40 milliards de shillings quand la monnaie locale baisse de 1 shilling face au dollar. Lors du déclassement du Kenya, Fitch a écrit :

“Notre décision de rétrograder la note du Kenya à ‘B’, de ‘B+’ en décembre 2022 reflétait ses déficits budgétaires et extérieurs persistants, une dette relativement élevée, la détérioration de la liquidité extérieure et des coûts de financement extérieurs élevés.”

Je pense que la crise monétaire africaine actuelle peut être résolue par des renégociations de la dette couplées à des investissements dans les exportations. Les statistiques officielles montrent que la plupart des pays accusent d’énormes déficits commerciaux. Au total, l’Afrique subsaharienne exporte des biens d’une valeur de plus de 205 milliards de dollars et importe des biens d’une valeur de plus de 249 milliards de dollars.

Les hausses de taux d’intérêt par les principales banques centrales africaines ne contribueront pas à sauver ces devises. En fait, je crois que des hausses de taux soutenues aggraveront la situation en réduisant l’accès au capital.

À court et à plus long terme, je soupçonne que les principales devises africaines comme le rand sud-africain, le shilling kenyan, le dollar zimbabwéen et le naira nigérian continueront de chuter.