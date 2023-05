Prévisions NZD / USD avant la décision sur les taux d’intérêt de la RBNZ

Le taux de change NZD/USD a dérivé à la hausse en prévision d’importantes nouvelles macroéconomiques en provenance des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande. Il s’échangeait à 0,6300, ~1,632 % au-dessus du niveau le plus bas de la semaine dernière. Ce prix est de quelques points en dessous du niveau le plus élevé de ce mois-ci.

Décision de la RBNZ à venir

Les nouvelles les plus importantes sur le NZD sera la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of New Zealand. Cette décision, qui est prévue pour mercredi, fournira plus de couleur sur l’état de l’économie du pays et à quoi s’attendre.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que la banque centrale augmente ses taux d’intérêt de 0,25 % et les pousse à un sommet de plusieurs décennies de 5,50 %. Comme les autres grandes banques centrales, la RBNZ a relevé ses taux de manière agressive depuis octobre 2021.

Ces hausses de taux sont censées aider à faire face à l’inflation, qui reste à un niveau élevé. Les données les plus récentes ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a bondi à 6,7 % en mars. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux 7,2 % du mois précédent. Mais il est nettement supérieur à l’objectif de 2,0 % et à la moyenne historique de la RBNZ.

La décision intervient à un moment où l’économie néo-zélandaise est à la traîne. En fait, la mauvaise santé de l’économie a contribué à chasser le président précédent. Les données publiées la semaine dernière ont montré que le déficit budgétaire s’était creusé à plus de 6,63 milliards de dollars namibiens alors que le gouvernement augmentait les dépenses.

Les autres actualités forex seront les dernières ventes au détail en Nouvelle-Zélande. Les économistes estiment que les ventes au détail de base du pays ont chuté de 1,0 % en glissement trimestriel au premier trimestre après avoir chuté de 1,3 % au trimestre précédent. Sur une base annuelle, les analystes s’attendent à ce que les ventes au détail aient bondi de 0,2 %.

Si les analystes sont exacts, ces chiffres montreront que l’économie ralentit effectivement. En conséquence, cela pourrait signifier que la RBNZ ralentira ses hausses de taux.

Prévisions NZD/USD

Graphique NZD/USD par TradingView

Les autres principaux catalyseurs du NZD vers l’USD seront les nouvelles sur la limite de la dette américaine et les prochaines minutes du FOMC. Sur le graphique 4H, nous voyons que la paire a augmenté progressivement au cours des derniers jours. En cours de route, il s’est déplacé entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 38,2 % et 50 %.

La paire s’est également déplacée légèrement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 périodes, tandis que le MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre. Autres oscillateurs ont pointé vers le haut.

Par conséquent, il est probable que la paire NZDUSD augmente puis reprenne la tendance baissière après la dernière décision de la RBNZ. Un nouveau test du plus bas de la semaine dernière à 0,6182 ne peut être exclu.