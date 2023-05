Xpeng a claqué alors que les revenus, les livraisons, les marges et les prévisions manquent

Xpeng (NYSE : XPEV), leader chinois du véhicule électrique entreprise, a publié des résultats plus faibles que prévu en raison de la baisse du nombre de livraisons de véhicules. En conséquence, le cours de l’action Xpeng a chuté de plus de 5 % dans les échanges avant commercialisation.

Dans un communiqué, Xpeng a déclaré que ses livraisons totales de véhicules au premier trimestre s’élevaient à 18 230, bien moins que les 34 561 véhicules qu’il a vendus au cours de la même période en 2022. Il était également inférieur aux 22 204 qu’il a vendus au quatrième trimestre.

La baisse des livraisons s’est produite alors même que la Chine a mis fin à sa stratégie Covid-zéro et que la société a étendu son réseau de vente physique à 425 magasins dans 145 villes. Son réseau de recharge est passé à plus de 1 000 au premier trimestre.

En conséquence, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 4,03 milliards de RMB, ce qui équivaut à 0,59 milliard de dollars. Il s’agit d’une baisse de 45 % par rapport au même trimestre l’an dernier. Sa marge brute est tombée à 1,7 % au premier trimestre, contre 12,2 % au premier trimestre de 2022. La perte nette s’est également élargie à 2,34 milliards de RMB.

Ces résultats fournissent une preuve supplémentaire que l’industrie des véhicules électriques en Chine ralentit après des années de croissance. D’autres sociétés comme BYD et Nio ont également signalé un ralentissement de la croissance des ventes récemment. Tesla , la plus grande entreprise de véhicules électriques au monde, connaît également une croissance lente des ventes, ce qui l’a poussée à réduire ses prix au cours des derniers mois.

Comme je l’ai écrit ici , la croissance des revenus de Xpeng a ralenti à un rythme plus rapide au cours des derniers mois. En 2022, ses revenus ont bondi à plus de 3,8 milliards de dollars contre 3,32 milliards de dollars auparavant. En 2021, son chiffre d’affaires s’élevait à plus de 803 millions de dollars.

Un défi majeur pour Xpeng est que son marché se situe uniquement en Chine et n’a aucune exposition à des pays très rentables comme les États-Unis et l’Europe. De plus, la concurrence augmente, avec l’augmentation du nombre d’entreprises de véhicules électriques en Chine. On estime qu’il y a près de 100 voitures électriques dans le pays.