Analyse du cours de l'action Xpeng : XPEV se prépare à plus de vents contraires

Le cours de l’action Xpeng (NYSE : XPEV) a été dans une fourchette étroite au cours des derniers mois alors que la société se prépare à relever de nouveaux défis. Les actions se négociaient à 9,37 $ lundi, où elles ont été cette année. Il a plongé de plus de 88 % par rapport à son point culminant en 2020, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 7,97 milliards de dollars.

La croissance de Xpeng s’est accélérée

Xpeng est une entreprise leader qui fabrique des véhicules électriques (VE) pour le marché chinois. C’est l’une des plus grandes entreprises du pays, où elle est en concurrence avec Nio, Li Auto et Byd.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’entreprise a connu une forte croissance au cours des dernières années à mesure que l’adoption des véhicules électriques se développe. Ses revenus totaux sont passés de 1,4 million de dollars en 2018 à plus de 3,8 milliards de dollars en 2022. Ses pertes sont également passées de 203 millions de dollars à 1,32 milliard de dollars au cours de la même période.

Les analystes estiment que la société deviendra rentable en 2026 lorsque son bénéfice par action passera à 21 cents. Son chiffre d’affaires annuel devrait atteindre plus de 10,5 milliards de dollars en 2025 et plus de 39,98 milliards de dollars en 2032, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises du secteur.

Xpeng a continué d’augmenter sa production. En mars, la société a livré 7 002 véhicules électriques, soit une augmentation de 175 par rapport au mois précédent. Au premier trimestre, la société a vendu 18 230 véhicules. Elle espère continuer à accroître sa part de marché dans l’industrie des véhicules électriques en lançant plusieurs modèles. Par exemple, il a lancé le véhicule P7i en mars.

https://www.youtube.com/watch?v=qsQSGQlSPZ4

Concurrence croissante en Chine

Le plus grand défi pour les fabricants chinois de véhicules électriques comme Xpeng, Li Auto et Byd est que leurs ventes sont pour la plupart limitées au niveau national. Ceci est différent d’autres entreprises comme Tesla, Ford et GM, qui ont une empreinte énorme à l’échelle internationale.

En se concentrant sur la Chine, les entreprises font face à une forte concurrence. Par exemple, Xpeng est la 12e plus grande entreprise de véhicules électriques en termes de ventes en Chine. Dans une déclaration au FT, le PDG de la société a déclaré :

“Pour être dans ce ‘3mn club’, vous ne pouvez pas être un joueur uniquement chinois, vous devez être un acteur mondial. Nous pensons que dans ce scénario, peut-être près de la moitié de votre volume provient de l’extérieur de la Chine. Dans cinq à dix ans, ce sera un marché beaucoup plus concentré. Je pense que le [nombre] de joueurs sera probablement réduit à moins de 10 sur la scène mondiale »

Xpeng espère entrer sur le marché européen plus tard cette année bien qu’il n’ait pas de plans immédiats pour le marché américain. En Europe, il devra faire face à une concurrence importante de la part de VW, BMW et Stellantis.

Prévisions du cours de l’action Xpeng

Graphique Xpeng par TradingView

Le cours de l’action Xpeng s’est effondré après avoir culminé en 2021. Cette baisse a vu le titre chuter à un creux de 6,34 $ en 2022. Les actions évoluent maintenant latéralement et se consolident aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. L’Average True Range (ATR) a continué de baisser, ce qui est un signe de faible volatilité.

Par conséquent, les actions resteront probablement dans cette fourchette pendant un certain temps alors que les investisseurs attendent un catalyseur. Une cassure baissière le fera chuter à 6,34 $.