Prévision USD/SGD : jusqu’où le dollar de Singapour peut-il glisser ?

Le taux de change USD/SGD a bondi à un plus haut de 1,3533, le plus haut niveau depuis le 10 mars alors que l’indice du dollar (DXY) a bondi. La paire a grimpé d’environ 2,50 % par rapport au niveau le plus bas de mars de cette année alors que la crise du plafond de la dette se poursuivait.

PIB de Singapour et crise de la dette

Le taux de change USD/ SGD a suivi une forte tendance haussière ces derniers jours, les investisseurs se concentrant sur la question du plafond de la dette. Les négociateurs démocrates et républicains ont eu du mal à trouver un accord sur la manière de relever le plafond de la dette.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En conséquence, on craint que le gouvernement américain ne manque bientôt d’argent et ne le force à manquer à ses obligations. Dans un communiqué, Fitch, l’une des plus grandes agences de notation de crédit, a annoncé qu’elle plaçait l’économie américaine dans une zone de surveillance négative.

Malgré l’impasse actuelle, les analystes estiment que les deux parties parviendront à un accord dans les prochains jours. Les deux parties tentent simplement d’obtenir autant de concessions que possible avant la date limite du 1er juin.

La paire USD/SGD a bondi après les dernières minutes de la Réserve fédérale. Lors de cette réunion, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 % et de poursuivre la question du resserrement quantitatif (QT). Le procès-verbal a montré que le comité était déchiré sur ce qu’il fallait faire ensuite.

Certains responsables n’ont vu aucune urgence à relever les taux d’intérêt puisque l’inflation a continué de baisser au cours des derniers mois. D’autres pensent que la Fed devrait continuer à augmenter ses taux car l’inflation est à un niveau élevé.

La paire USD/SGD a également bondi malgré le fort rebond de l’économie singapourienne. Les données montrent que l’économie a progressé de 0,4 % au premier trimestre, contre 0,1 % au même trimestre en 2022. L’agence de statistiques a attribué cette croissance au secteur du tourisme.

Analyse technique USD/SGD

Graphique USD/SGD par TradingView

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/SGD a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il s’est déplacé au-dessus du niveau de résistance clé à 1,3492, le plus haut niveau du 19 mai. La paire a également sauté au-dessus du point de résistance clé à 1,3392, le point le plus haut du 25 avril.

Il a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de surachat. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 1,3573, le point le plus élevé du 10 mars.