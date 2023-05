Données US PCE: les actions technologiques pourraient “continuer à monter”

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Le Nasdaq Composite est au centre des préoccupations ce matin après que le Bureau of Labor of Statistics des États-Unis a déclaré que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base avait augmenté plus que prévu en avril.

Ce que les données d’inflation d’aujourd’hui signifient pour les actions technologiques

Pour le mois, l’ indicateur d’inflation préféré de la Fed a augmenté de 0,4 %, ce qui confirme le récit selon lequel les taux pourraient rester plus élevés plus longtemps.

Pourtant, Victoria Greene – la directrice des investissements de G Squared Private Wealth est convaincue que le rallye en cours des actions technologiques est loin d’être terminé.

La concentration dans les actions technologiques à méga capitalisation a été l’endroit où être sur ce marché. Il va probablement continuer à courir. Vous ne pouvez pas nier le potentiel de l’IA, vous ne pouvez pas nier les prouesses en matière de revenus de ces entreprises.

Sur une base annuelle, le PCE de base a augmenté de 4,7%. Les économistes avaient prévu la lecture à 0,3% pour le mois et 4,6% pour l’année.

Les dépenses de consommation sont restées fortes en avril

Le PCE global, y compris la nourriture et l’énergie, a grimpé de 0,4% pour le mois et de 4,4% pour l’année – également au-dessus des estimations du Dow Jones.

Malgré une inflation obstinément élevée, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,8 % en avril contre un bond de 0,4 % attendu. Greene a également déclaré aujourd’hui sur « Worldwide Exchange » de CNBC :

Je pense que les investisseurs considèrent certaines d’entre elles [les actions technologiques à grande capitalisation] comme un refuge sûr. Ensuite, la croissance potentielle des avancées technologiques et ce que l’IA pourrait apporter est intrigant. Donc, je pense qu’en ce moment vous jouez la main chaude.

A l’écriture, l’indice tech-heavy est en hausse de plus de 22% par rapport au début de l’année. Vendredi, BEA a également signalé une augmentation de 0,4% du revenu personnel pour avril.