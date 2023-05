Cours de l’action ZIM Integrated Shipping : l’intrigue se corse

May 30, 2023

Le cours de l’action ZIM Integrated ( NYSE : ZIM ) s’est effondré après que la société a annulé son dividende alors que l’industrie du transport maritime recule. Les actions ont plongé à un creux de 12,95 $, le niveau le plus bas depuis le 26 janvier. Son action a reculé de plus de 37 % par rapport au plus haut niveau de ce mois-ci. Au total, les actions ont chuté de près de 70 % par rapport aux sommets de 2022.

Le dividende est maintenant parti

ZIM Integrated, l’une des plus grandes entreprises du secteur du transport maritime, a fait la une des journaux après avoir généré de faibles bénéfices. Dans un communiqué, la société a déclaré que son chiffre d’affaires au premier trimestre était de 1,4 milliard de dollars contre 3,7 milliards de dollars auparavant. Le coût moyen du conteneur a chuté de 64 % à 1 390 $.

Dans le même temps, le flux de trésorerie disponible s’est élevé à 142 millions de dollars contre 1,5 milliard de dollars auparavant. Sa dette totale a bondi de 307 millions de dollars tandis que le nombre de conteneurs transportés est tombé à 769 000 au cours du trimestre. Comme je l’écrivais dans cet article , ZIM Integrated Shipping a fait état d’une grosse perte, la poussant à annuler son dividende. Il a dit :

“Compte tenu de la perte nette que nous avons enregistrée ce trimestre, conformément à notre politique de distribution de 30% à 50% de notre bénéfice net annuel par versements trimestriels, nous ne distribuons pas de dividende ce trimestre.”

ZIM Integrated est en difficulté alors que la demande d’expédition glisse, ce qui fait fortement baisser les prix. Les données les plus récentes montrent que l’indice Freightos Baltic a plongé au niveau le plus bas depuis 2021. Il est tombé à environ 1 400 dollars par rapport au sommet pandémique de plus de 10 000 dollars.

ZIM Integrated traverse une période difficile alors que les prix du gaz naturel chutent et que la demande mondiale diminue. Le prix du gaz naturel est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2020. Ceci est important car ZIM gagne de l’argent en transportant du gaz naturel liquéfié (GNL).

Pendant ce temps, certains signes indiquent que l’économie mondiale ne se redresse pas aussi rapidement que ce à quoi s’attendaient les analystes. La production industrielle chinoise a augmenté à un rythme plus lent que prévu tandis que la production industrielle a chuté de 18 % en avril.

Analyse du cours de l’action ZIM Integrated Shipping

Le graphique journalier montre que le cours de l’action ZIM a connu une forte tendance baissière au cours des derniers jours. Il est passé d’un sommet de 22 $ à 13,75 $. Le titre s’est effondré en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

De plus, le MACD et l’indice de force relative (RSI) ont continué de baisser. Par conséquent, les actions continueront probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 11 $. Un mouvement en dessous de ce prix le verra descendre en dessous de 10 $.