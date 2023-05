Ethereum renforce sa nature déflationniste – près de 143 000 jetons brûlés en mai

Ethereum (ETH) continue de consolider sa position déflationniste. Les données d’ultrason.money montrent que la blockchain a brûlé plus de 143 000 pièces Ether (d’une valeur d’environ 275 millions de dollars) en mai. Ethereum pourrait-il être le nouveau moteur du marché recherché par les experts ?

Source – ultrasound-money

Ethereum a connu une croissance négative de l’offre de 1,46 % au cours de l’année écoulée. Cela montre que la deuxième plus grande crypto est profondément dans sa phase déflationniste. De plus, le tracker prédit que le réseau brûlera environ 2 441 00 jetons en 2023, d’une valeur d’environ 4,5 milliards de dollars.

La corrélation Ethereum-Bitcoin s’affaiblit

Pendant ce temps, la corrélation Ethereum et Bitcoin continue de se détériorer en raison de la nature déflationniste d’Ether. Les principaux cryptos ont vu leur corrélation positive s’affaiblir en 2023. Cela indique un potentiel changement durable du marché, Ethereum et Bitcoin fonctionnant de manière plus indépendante en raison d’économies différentes de l’offre et de la demande.

Les passionnés de l’émission de données CryptoQuant ont misé plus de 13% de l’offre totale d’Ethereum. Cela a vu le solde Ethereum toucher des creux historiques sur les échanges de crypto-monnaie, selon les nouvelles d’invezz.com.

Ethereum pourrait-il être le prochain moteur du marché de la cryptographie ?

Ethereum finira probablement le mois de mai à plat, en baisse d’environ 0,2 % au cours des 30 derniers jours. De plus, Ether a perdu environ 7 % contre Bitcoin. Pendant ce temps, Bitcoin enregistrera son premier mois de pertes depuis décembre 2022.

La lutte de la cryptographie phare découle probablement des chances amplifiées que la Réserve fédérale maintienne des taux élevés – renforçant le dollar tout en affaiblissant le marché de la crypto-monnaie.

De tels développements ont amené les analystes du marché à prédire que le marché avait besoin d’un nouvel élan pour catalyser les recrudescences. Ethereum semble correspondre à cette position.

La gravure de jetons cryptographiques rend l’actif rare, ce qui se traduit par une offre réduite. Cela déclenche des actions à la hausse des prix. Néanmoins, le temps révélera tout. Suivre les dernières actualités crypto reste essentiel pour déterminer la direction du marché.

Prix de l’éther

Le prix Ethereum a présenté une action attrayante au cours des sept derniers jours. La deuxième plus grande pièce numérique a gagné environ 2,59 % au cours de la semaine précédente, changeant de mains près de 1 867,13 $ au cours de cette écriture. L’ altcoin semble avoir ce qu’il faut pour enregistrer des actions à la hausse des prix dans les sessions à venir.

Source – invezz.com