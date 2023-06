Le prix du jus d’orange recule alors que la saison des récoltes au Brésil commence

Le prix du jus d’orange a reculé après avoir atteint le sommet historique de 295,82 $ en mai. Les données compilées par Investing montrent que le jus d’orange se négociait à 274 $, ce qui signifie qu’il a chuté de plus de 7,5 % par rapport à son plus haut niveau cette année. Au total, le jus d’orange est le troisième produit le plus performant cette année après le café et les bovins d’engraissement.

Demande et dynamique de la demande

Le jus d’orange est un produit de base consommé par des millions de personnes chaque jour. La plupart des oranges consommées aujourd’hui proviennent du Brésil, qui produit chaque année plus de 16 millions de tonnes d’oranges. Elle est suivie par la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Mexique.

Le prix du jus d’orange a connu une forte tendance haussière au cours des dernières années, comme je l’ai écrit ici. Au total, le prix a bondi de plus de 100% au cours des dix dernières années et de plus de 120% au cours des 3 dernières années. Cette reprise est principalement due à la baisse globale de la production d’oranges aux États-Unis.

Environ 70 % de tous les jus d’orange produits aux États-Unis proviennent de Floride, un État qui a traversé plusieurs ouragans au cours des dernières années. En 2022, l’État a subi l’ouragan Ian et en 2017, il a traversé l’ouragan Irma. Ces ouragans ont entraîné une baisse de la production, les estimations indiquant qu’Irma a entraîné une baisse de 30 à 90 % de la récolte.

L’approvisionnement en oranges du Brésil suscite également des inquiétudes. Dans un rapport publié en mai, Fundecitrus a déclaré que la production d’oranges au Brésil serait de 303,90 millions de boîtes. Cela représente une baisse d’environ 1,9 % par rapport à l’année précédente.

La récente baisse des prix du jus d’orange est probablement due à des facteurs saisonniers puisque l’offre augmente à cette période de l’année, qui est la saison des récoltes.

Prévision du prix du jus d’orange

Graphique du jus d’orange par TradingView

Le graphique journalier montre que le jus d’orange a culminé à 296,90 $. Il a maintenant reculé et est passé sous le niveau de support important à 287,56 $, le point le plus élevé les 4 et 25 avril. L’indice de force relative (RSI) a dérivé en dessous du niveau de surachat.

Les jus d’orange ont dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. De plus, le prix a formé ce qui ressemble à un modèle à triple sommet. Par conséquent, le prix pourrait continuer à baisser à court terme alors que les vendeurs ciblent le support clé à 239,37 $. Un mouvement au-dessus du point de résistance à 295,40 $ invalidera la vision baissière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle