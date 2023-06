Prévision du prix de la livre turque : Nouveau régime monétaire, USD/TRY au plus bas historique

Le président turc fraîchement réélu Recep Tayyip Erdoğan a nommé samedi un nouveau ministre des Finances, Mehmet Şimşek. Şimşek a commencé son mandat avec la promesse de ramener la nation à des politiques «rationnelles», après des années de mouvements monétaires et fiscaux peu orthodoxes qui ont servi à écraser la lire, la monnaie perdant les deux tiers de sa valeur en moins de trois ans.

Jusqu’à présent, le marché n’achète pas la réclamation. La lire (USD/TRY) a atteint un plus bas historique la semaine dernière à la suite de la victoire d’Erdoğan, et a encore chuté malgré la promesse de Şimşek. Il faut maintenant 21,45 lires pour acheter un dollar – une nouvelle baisse de 6% par rapport à avant sa nomination.

Quelle est la politique de la Turquie ?

Şimşek a beaucoup à changer s’il veut tenir sa promesse d’instiller une politique « rationnelle ». Partout dans le monde, les banques centrales ont relevé leurs taux au cours des 16 derniers mois pour lutter contre une crise mondiale de l’inflation qui a éclaté. La Turquie, cependant, a résisté à la tendance. Sous l’ancien régime d’Erdoğan, le président et prédécesseur de Şimşek, Nureddin Nebati, avait réduit les taux d’intérêt. Le graphique ci-dessous compare l’approche avec la Réserve fédérale aux États-Unis.

Dans ce contexte, Şimşek a juré de renverser l’approche de la Turquie. “La transparence, la cohérence, la prévisibilité et le respect des normes internationales seront nos principes de base pour atteindre l’objectif d’augmenter le bien-être social”, a-t-il déclaré dimanche en prenant officiellement le rôle.

La Turquie n’a d’autre choix que de revenir à une base rationnelle. Nous donnerons la priorité à la stabilité macrofinancière. Mehmet Simsek

La politique non conventionnelle intervient alors que la Turquie souffre d’un problème d’inflation particulièrement aigu, même selon les normes observées au niveau international au cours de la dernière année. Le chiffre le plus récent a une inflation de 43% et aussi élevée que 85% en octobre.

Quelques jours avant la nomination de Şimşek, Erdoğan craignait que l’inflation ne puisse être battue, bien qu’il n’ait fait aucune référence au resserrement des taux. Au contraire, il a laissé entendre le contraire, déclarant lundi dernier que le taux d’intérêt de la banque centrale « a maintenant été réduit à 8,5 % et vous verrez l’inflation continuer à baisser ». Il a en outre juré que, dans le cadre de la lutte contre l’inflation, “si quelqu’un peut le faire, je peux le faire”,

Şimşek a précédemment occupé le poste de ministre des Finances avant de quitter le gouvernement en 2018. Depuis lors, la lire a baissé de 77 % et la crise s’est propagée. Faute d’une meilleure expression, le concert semble avoir lieu en Turquie, le joueur de cornemuse rentrant à la maison pour être payé. Le Financial Times a rapporté qu’Erdoğan avait réduit ses réserves de devises et d’or de 17 milliards de dollars au cours des six semaines précédant les élections générales, soit une baisse de 15 %. Ces 17 milliards de dollars sont répartis entre un retrait de 9,5 milliards de dollars de devises étrangères et 7,5 milliards de dollars d’or (la Turquie détenait 572 tonnes d’or au début de l’année). Les chiffres mis à jour évaluent la baisse des réserves totales à environ 27 milliards de dollars, soit une baisse de 24 %.

Les finances publiques de la Turquie sont sous pression

Évidemment, cela ne peut pas continuer indéfiniment, ce que Şimşek réalise évidemment. Alors que des contrôles de capitaux ont été introduits pour restreindre l’accès aux devises étrangères pour les citoyens, ainsi que la suspension des importations d’or à la suite du tremblement de terre de février, lorsque la demande de détail a bondi, l’ampleur des sorties de réserves gouvernementales est trop importante.

Les problèmes sont exacerbés par l’existence de comptes d’épargne spéciaux, qui paient un taux d’intérêt plus élevé si la lire se déprécie, l’idée étant d’encourager les citoyens à détenir la lire (ils faisaient partie d’un projet plus large sous Nebati, connu sous le nom de « lire-isation », pour soutenir la demande en lires). Ces comptes ont jusqu’à présent coûté au gouvernement 4,7 milliards de dollars, selon le prédécesseur de Şimşek, Nebati. Cela accroît encore le risque de dépréciation de la lire, car les finances publiques sont liées à la monnaie, étant donné qu’elles doivent combler le manque à gagner si la lire baisse.

Quel avenir pour la lire ?

Alors, avec tout cet affaiblissement et cette inquiétude, quel avenir pour la lire ? Les promesses de Şimşek d’un nouveau régime monétaire sont-elles un signe que la forte baisse de la lire pourrait être sur le point de ralentir ?

« Réduire l’inflation à un chiffre à moyen terme… et l’accélération de la transformation structurelle qui réduira le déficit du compte courant sont d’une importance vitale pour notre pays », a poursuivi dimanche Şimşek.

A l’écouter, on serait tenté de conclure que la lire pourrait enfin connaître un répit. Le seul problème est que le président reste Recep Tayyip Erdoğan, un homme notoirement têtu et qui n’a jamais laissé beaucoup d’autonomie à la banque centrale. Il n’a pas non plus permis à ses ministres des Finances d’opérer librement – Şimşek a quitté son ancien poste de vice-Premier ministre en 2018 lorsque Erdoğan a nommé son gendre, Berat Albayrak, au poste de ministre des Finances.

Ainsi, alors que Şimşek parle peut-être du discours que les investisseurs étrangers – et les ressortissants turcs – voudront entendre, il reste à voir s’il se traduira par des actions. Ils disent que le marché ne ment jamais, après tout, et que la lire n’a fait que chuter davantage à la suite des commentaires de Şimşek.

Erdoğan n’a guère hésité à affirmer sa foi inébranlable dans les taux d’intérêt bas. “S’il vous plaît, suivez-moi au lendemain des élections, et vous verrez que l’inflation baissera avec les taux d’intérêt”, a-t-il déclaré à CNN avant les élections de mai. Poussé plus loin sur la question de savoir si cela signifiait qu’il n’y aurait pas de changement dans la politique économique, il a répondu avec insistance: «Oui. Absolument.”

Cela résume le problème. Si la Turquie faisait de son mieux pour inverser cette crise, comme Şimşek le promet, ce serait un ordre difficile. Mais la présence d’Erdoğan et sa détermination à poursuivre une politique souple rendent ce qui est déjà une tâche difficile presque impossible. Cela rend autre chose également impossible à formuler : un argument convaincant pour acheter la lire dès maintenant.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle