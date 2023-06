ARK vise plus d’actions Coinbase alors que les prix chutent après la poursuite de la SEC

Ce qui semble être la confiance dans la victoire de Coinbase dans la bataille juridique contre la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis, Ark Investment Management de Cathie Wood a acheté 419 324 actions Coinbase (NASDAQ: COIN) alors que les prix chutent.

Coinbase a promis d’organiser un combat fougueux pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Cependant, son action a subi un coup dur après avoir chuté de 12,09 % en une seule journée suite à l’annonce que la SEC l’avait poursuivie en justice.

Comme indiqué précédemment ici, la SEC américaine allègue que Coinbase a fonctionné en tant que courtier, échange et agent de compensation sans licence.

Dans un tweet répondant à la poursuite de la SEC, Coinbase a clairement déclaré qu’ils ne comprenaient pas pourquoi la SEC pourrait les poursuivre alors qu’ils avaient été autorisés à devenir une entreprise publique en 2021. Dans la réponse, Coinbase déclare :

“En ce qui concerne la plainte de la SEC contre nous aujourd’hui, nous sommes fiers de représenter l’industrie devant les tribunaux pour enfin obtenir des éclaircissements sur les règles de cryptographie.

N’oubliez pas : 1. La SEC a examiné notre activité et nous a permis de devenir une société publique en 2021. 2. Il n’y a pas de chemin pour “entrer et s’enregistrer” – nous avons essayé à plusieurs reprises – donc nous ne listons pas les titres. Nous rejetons la grande majorité des actifs que nous examinons. 3. La SEC et la CFTC ont fait des déclarations contradictoires et ne sont même pas d’accord sur ce qu’est un titre et ce qui est une marchandise. 4. C’est pourquoi le Congrès américain introduit une nouvelle législation pour régler la situation, et le reste du monde s’apprête à mettre en place des règles claires pour soutenir cette technologie.