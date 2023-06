Cours de l’action Boohoo : l’action pourrait chuter d’environ 15 % si cela se produisait

Le cours de l’action Boohoo (LON: BOO) se situe à un niveau de support important alors que les inquiétudes concernant la société persistent. L’action s’échangeait à 38p mercredi, quelques points au-dessus du point de support clé à 37,35p, le point le plus bas depuis le 10 mai. Au total, le titre a plongé de plus de 38 % par rapport à son plus haut niveau de cette année.

Les inquiétudes concernant Boohoo demeurent

Boohoo et d’autres sociétés britanniques de vente au détail en ligne comme Asos et The Hut Group traversent un ralentissement majeur à mesure que la demande diminue. Comme je l’ai écrit dans cet article, Asos est sur le point de voir son action plonger de plus de 92 % par rapport à son plus haut niveau jamais enregistré. Certains fournisseurs ont cessé de vendre avec l’entreprise, craignant des pertes.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de la société au cours des 12 mois précédant février s’élevaient à 1,78 milliard de livres sterling, soit 11 % par rapport à la période précédente. Le bénéfice brut a chuté de 13% à 895 millions de livres sterling tandis que sa perte pour l’année a bondi à plus de 90,7 millions de livres sterling,

Malgré tout cela, la société a exprimé son optimisme quant à l’amélioration de ses activités. Dans une déclaration soutenant cette décision, le PDG de la société, John Lyttle, a déclaré :

“Notre confiance dans les perspectives à moyen terme du groupe reste inchangée, et alors que nous exécutons nos principales priorités, nous voyons une voie claire vers une amélioration de la rentabilité et un retour à une croissance des revenus à deux chiffres.”

Boohoo estime que son chiffre d’affaires sera compris entre une stabilité et une baisse de 5 %. Elle voit également son chiffre d’affaires pour le premier semestre de cet exercice baisser de 10 à 15 %. Il est probable que la performance de l’entreprise sera inférieure à ces estimations.

D’une part, les données les plus récentes montrent que les ventes de vacances ont augmenté au niveau le plus lent en sept mois. Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 3,9 % en mai, en dessous de la moyenne sur trois mois de 5,1 %. Du côté positif pour Boohoo, le nombre de visiteurs du site Web Boohoo.com est passé à 18,3 millions en mai, contre 17,7 millions le mois précédent.

Prévision du cours de l’action Boohoo

Graphique BOO par TradingView

Le cours de l’action BOO a connu une forte tendance baissière après avoir culminé à 60,86p le 31 mars de cette année. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 périodes ont formé un modèle de croisement baissier. Il se situe maintenant à un niveau de support clé, où il n’a pas réussi à descendre en dessous du support clé à 37,35p, où il n’a pas réussi à descendre en dessous depuis le 10 mai.

Par conséquent, une cassure en dessous de ce niveau signalera que l’action aura une cassure baissière jusqu’au prochain support à 32,50p, le point le plus bas de décembre de l’année dernière. Ce prix est d’environ 15% inférieur au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle