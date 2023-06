Le cours de l’action IAG est sous-évalué de 83,8%, selon le calcul DCF

Le cours de l’action IAG (LON : IAG) est resté dans une phase de consolidation au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant la société se poursuivent. Les actions se négociaient à 160p, quelques points en dessous du sommet de 173,65p depuis le début de l’année. Au total, le titre a grimpé de plus de 77 % par rapport au point le plus bas de 2022.

Heathrow frappe devant

IAG, la société mère de British Airways, est confrontée à des risques importants au cours des prochains mois en raison des grèves à venir à l’aéroport d’Heathrow. Les agents de sécurité de l’aéroport devraient commencer à faire grève dans le mois à venir. Les 2 000 employés devraient faire un AVC pendant 31 jours pendant l’été.

La plupart de ces grèves devraient se produire dans le terminal 5, un terminal important utilisé par certaines des plus grandes compagnies aériennes de l’aéroport, notamment British Airways et Emirates. Alors que les grèves toucheront d’autres compagnies aériennes, British Airways sera plus touchée puisque Heathrow est son port d’attache. BA est le plus grand générateur de revenus pour IAG.

Les grèves pourraient signifier que la croissance de l’entreprise ralentira dans les mois à venir. Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de la société sont passés de plus de 3,4 milliards de livres sterling au cours des trois mois à mars de l’année dernière à plus de 5,8 milliards de livres sterling cette année.

La perte de la société après impôts est passée de plus de 787 millions de livres sterling à 87 millions de livres sterling. Plus important encore, la société a déclaré que sa dette nette était passée de 10,3 milliards de livres sterling à 8,3 milliards de livres sterling.

IAG est un peu sous-évalué par rapport aux autres entreprises du secteur. Les données montrent que la société a un ratio PE de 8,1x par rapport à la moyenne globale de 12. Des données supplémentaires compilées par Simply Wall Street montrent que la juste valeur de 979p, signalant qu’elle est sous-évaluée d’environ 83%, comme indiqué ci-dessous.

Valorisation IAG DCF

Prévision du cours de l’action IAG

Graphique IAG par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action IAG a suivi une tendance haussière au cours des dernières semaines. Il est passé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA). Les actions sont également légèrement au-dessus du niveau de support important à 141,50p, le point le plus élevé de novembre.

De plus, l’indice de force relative (RSI) est passé au-dessus du point neutre à 50. Le volume de l’action est en baisse depuis le pic de mars. Par conséquent, les perspectives de l’action sont neutres avec un biais baissier puisqu’elles ont formé une configuration en biseau ascendant. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 141,50p.