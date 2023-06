Les «Magnificent 7» – les actions méga-tech qui ont mené le marché à la hausse

À une époque où de nombreux investisseurs parlent de la prochaine récession américaine, le marché boursier ignore tous les avertissements traditionnels et continue de progresser. Par exemple, l’indice est en hausse de plus de +11% depuis le début de l’année, une performance spectaculaire compte tenu de toutes les craintes de récession sur le marché.

C’est comme si les investisseurs pouvaient passer toute l’année 2023 à parler d’une récession qui a peu de chances de se produire. Comment expliquer autrement la courbe de rendement inversée et les indicateurs LEI pointant vers une récession et les rallyes boursiers ?

Soit il n’y aura pas de récession, soit quelque chose ne sera pas en phase avec le marché. On peut argumenter pour les deux.

Premièrement, la plupart des gains du S&P 500 proviennent de sept actions seulement, de sorte que le secteur technologique n’est pas synchronisé avec le marché. Deuxièmement, un nouveau marché haussier a commencé, et dans ce cas, il n’y aura pas de récession, et le reste des composants du S&P 500 rattrapera les principales actions mégatechnologiques.

7 actions méga-tech ont rapporté 53% depuis le début de l’année

L’investissement peut être actif ou passif – ou un mélange des deux. Les investisseurs actifs pensent qu’ils peuvent battre le marché et acheter ou vendre des actions de manière sélective et comparer leurs performances avec un indice de référence, généralement l’indice S&P 500.

Les investisseurs actifs qui parient sur le secteur technologique en 2023 ont vu sept actions méga-technologiques générer un rendement de 53 % depuis le début de l’année :

Métaplates-formes ( NASDAQ:META )

) Amazon ( NASDAQ:AMZN )

) Alphabet ( NASDAQ:GOOG )

) Pomme ( NASDAQ : AAPL )

) Nvidia ( NASDAQ:NVDA )

) Microsoft ( NASDAQ:MSFT )

) Tesla ( NASDAQ : TSLA )

Mais les investisseurs passifs se sont bien comportés depuis le début de l’année. En suivant l’indice S&P 500, on serait en hausse de +11% depuis le début de l’année sans l’agitation de posséder une action en particulier.

Quant au reste des 493 composantes de l’indice S&P 500, elles sont stables sur l’année.

Et si les actions méga-tech pointaient vers un nouveau marché haussier ?

Une chose que tout le monde a peur de demander est pourquoi les actions sont en hausse alors qu’elles devraient être en baisse ? Par conséquent, pour de nombreux investisseurs, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un krach boursier ne se produise.

C’est peut-être vrai, mais de telles opinions devront peut-être tenir compte du fait que le marché est à plus de 20 % de ses creux d’octobre 2022. Par conséquent, un nouveau marché haussier a commencé et, dans ce cas, et si les actions méga-tech menaient ?

Ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’une fois que les actions se sont éloignées de plus de 20 % des plus bas, un an plus tard, elles n’ont jamais été aussi basses. En moyenne, ils ont livré 28,2 %, et même les rendements sur six mois ont été impressionnants.

Dans l’ensemble, il est probable que les actions aient plus d’avantages que ce qui est actuellement prévu. Et c’est encore plus probable si le rallye des actions méga-tech se poursuit.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle