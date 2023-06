Analyse du cours de l’action SBI : la State Bank of India est-elle un bon achat ?

Le cours de l’action de la State Bank of India (NSE: SBIN) a fortement reculé vendredi après que la plus grande banque indienne a annoncé son intention de lever des capitaux supplémentaires. Les actions ont reculé à un creux de 580 ₹, quelques points en dessous du sommet de 593 ₹ depuis le début de l’année. Au total, le titre a bondi de plus de 17 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

SBI va lever des capitaux supplémentaires

La State Bank of India est la plus grande banque du pays avec plus de 45 millions de clients. Elle détient un quart de la part de marché du pays dans le secteur bancaire, ce qui en fait une institution importante dans le pays.

SBI Bank a bénéficié de la poursuite de la reprise de l’économie indienne. L’économie a augmenté de plus de 7 % en 2022 et l’agence des statistiques s’attend à ce qu’elle progresse de plus de 7 % cette année. Cette croissance en fera la grande économie à la croissance la plus rapide.

La banque a connu une forte croissance des prêts cette année alors que les entreprises cherchent à développer leurs activités. De nombreuses entreprises enregistrent également davantage de commandes à mesure que les fabricants quittent le marché chinois. La Chine et les États-Unis traversent un conflit majeur.

L’ actualité bancaire la plus récente est que SBI a annoncé qu’il lèvera ₹ 500 milliards cette année en utilisant des instruments de dette. Au rythme actuel, ce montant s’élève à environ 6,06 milliards de dollars. Elle espère utiliser ces fonds pour financer son portefeuille de prêts en pleine croissance, qui croît à un rythme plus rapide que les dépôts.

La banque a déclaré que la demande de prêts reste là même si les taux d’intérêt du pays augmentent. SBI avait déjà levé ₹ 37,17 milliards en mars de cette année. Les résultats les plus récents ont montré que les bénéfices de l’entreprise ont bondi de 83 % au quatrième trimestre.

Cette performance est due à la forte croissance des prêts et au fait que les provisions pour créances douteuses ont fortement diminué au cours du trimestre.

Prévision du cours de l’action SBI

Graphique SBI par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action de la State Bank of India a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il est passé d’un creux de 492,60 ₹ en avril à un sommet de 593 ₹ ce mois-ci. Le titre a dépassé le support clé à ₹ 556,85, le point le plus élevé du 8 mars de cette année.

Les actions SBI sont au-dessus des moyennes mobiles sur 25 jours et 50 jours tandis que le volume a commencé à diminuer. Malgré cela, je soupçonne que l’action continuera d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 615,80 ₹.