Qu’est-il arrivé à la monnaie libanaise : la livre peut-elle être sauvée ?

De nombreuses devises des marchés frontières et émergents ont perdu de leur valeur au cours des dernières années. Certains des plus notables sont le peso argentin, le dollar zimbabwéen, le shilling kenyan, la livre turque et le naira nigérian, entre autres. La monnaie libanaise a également plongé à un niveau historiquement bas, poussant de nombreuses banques à fermer leurs portes.

Pourquoi la livre libanaise s’est effondrée

Le Liban a connu une chute dramatique au cours des dernières décennies. À son apogée, le pays était considéré comme l’un des endroits les plus prospères au monde. Beyrouth, sa capitale, était l’un des meilleurs endroits où aller.

Aujourd’hui, le Liban n’est plus que l’ombre de lui-même. Le gouvernement s’est effondré, l’inflation a augmenté, la monnaie s’est dépréciée et la migration du pays a augmenté. Les devises fortes, en particulier le dollar américain, sont devenues extrêmement rares tandis que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau jamais enregistré.

La raison principale pour laquelle la livre Labanon s’est effondrée est la politique, le pays n’ayant pas de président alors que les tensions entre le Hezbollah et les chrétiens ont augmenté. Sans gouvernement, il est devenu difficile pour l’économie de se redresser. Une explosion majeure en 2021 et la pandémie de Covid-19 ont aggravé les choses.

Dans le même temps, l’économie libanaise n’a pas d’exportations majeures. Comme de nombreux marchés frontaliers, le pays dépend principalement des envois de fonds des étrangers. Avec la fermeture des banques, ces envois de fonds ont chuté au cours des dernières années.

Il y a eu d’autres causes à la chute de la livre libanaise. Par exemple, la guerre en Syrie a poussé de nombreux investisseurs étrangers à retirer leur argent des banques libanaises, entraînant une importante pénurie de dollars. En conséquence, les personnes ayant des comptes en dollars ont vu d’importantes restrictions de retrait. Le Liban n’a pas non plus payé sa dette extérieure.

La monnaie libanaise peut-elle être sauvée ?

A ce stade, je crois qu’il est difficile de sauver la monnaie libanaise, surtout maintenant qu’il n’y a pas de gouvernement efficace. De plus, contrairement à des pays comme l’Arabie saoudite et le Qatar qui vendent des milliards de matières premières, le Liban ne dispose pas de vastes ressources naturelles.

De plus, même s’il y a un sauvetage majeur, disons par le FMI, il est difficile de voir comment cela stabiliserait la monnaie. D’une part, les Libanais ont déjà vu leur monnaie locale dévaluer en quelques années. La plupart de ces personnes n’épargneront plus jamais ni n’investiront dans la monnaie locale.

Nous avons vu une situation similaire au Zimbabwe, où le gouvernement a introduit une nouvelle version de la monnaie locale. Aujourd’hui, le dollar zimbabwéen a perdu plus de 50% de sa valeur, comme nous l’écrivions ici . Par conséquent, il est difficile de prédire ce qui arrivera au Liban à court et à long terme.

Une solution probable serait que le pays adopte une monnaie étrangère comme le dollar américain. C’est impossible pour l’instant car le pays doit d’abord acheter des milliards de dollars et il n’a pas ces ressources.