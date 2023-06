Le dollar zimbabwéen s’effondre : ZWL/USD en baisse de 94 % en un an et les contrôles de capitaux augmentent

Dan est analyste de données chez Invezz, combinant des compétences quantitatives et une expérience macro pour compiler des analyses… lire la suite

Dans un épisode inquiétant de “l’histoire qui se répète”, le Zimbabwe augmente encore les taux d’intérêt et commencera à vendre des devises étrangères à des taux déterminés par le marché alors qu’il s’efforce de protéger sa monnaie nationale en chute libre.

La monnaie zimbabwéenne (ZWL) a été relancée en 2019 après une période mouvementée de dollarisation. L’ancien dollar zimbabwéen (avec le symbole monétaire ZWD, plutôt que la monnaie actuelle qui s’appelle ZWL) s’est effondré en 2009 dans ce qui a été l’un des épisodes hyperinflationnistes les plus flagrants et les plus dommageables de l’histoire économique moderne.

Le nouveau dollar zimbabwéen a cependant été soumis à une pression massive. L’écart entre le taux du marché noir et le taux officiel n’a cessé de s’élargir, alors que même en regardant le taux officiel, la monnaie a perdu 94 % de sa valeur au cours de la dernière année. Au cours des quatre dernières années, il s’est dévalué de 99 %.

La nation reste quasi-dollarisée avec la douleur de 2009 fraîche dans la mémoire. La dollarisation a officiellement pris fin en 2019 lorsque la nouvelle édition de la monnaie zimbabwéenne a été lancée et toutes les transactions en devises étrangères ont été interdites. Celle-ci visait à mettre fin au système multidevises en place depuis 2009 et à stimuler la demande de monnaie locale.

Cependant, comme cela a été le cas à plusieurs reprises au cours de l’histoire, les citoyens étaient réticents à faire confiance à la nouvelle monnaie malgré l’interdiction et ont contourné les ordres du gouvernement de continuer à utiliser des dollars sur le marché noir.

L’administration a cédé en 2020, levant l’interdiction des transactions en devises étrangères. Aujourd’hui, les estimations de la prévalence du dollar américain dans l’économie se situent autour de la barre des 80 %.

Maintenant, l’administration zimbabwéenne pousse à nouveau le ZWL tout en sévissant contre les devises étrangères. Les mesures annoncées par le Trésor zimbabwéen comprennent une taxe de 1% sur tous les paiements étrangers, les droits de douane et autres frais devant être payés en monnaie locale.

Les réserves de change seront également recherchées. “Tous les revenus d’exportation qui restent inutilisés après 90 jours seront liquidés (sur) le marché interbancaire”, a ajouté le ministre des Finances Mthuli Ncube dans un communiqué le mois dernier.

Le Zimbabwe a les taux d’intérêt les plus élevés au monde

Avec une monnaie qui se vend drastiquement et une inflation pernicieuse, le Zimbabwe augmente également les taux d’intérêt. Il a le taux directeur le plus élevé au monde, cette hausse faisant passer le taux de 140% à 150%.

La banque centrale avait précédemment réduit ses taux de 200% à 150% en février, l’inflation montrant des signes de ralentissement. Après avoir atteint 285 % en 2022, il était tombé à 87 % en mars 2023. Il a rebondi depuis, cependant, la dernière lecture en mai atteignant 131 % et incitant maintenant la banque centrale à relever les taux.

La méfiance à l’égard de la monnaie est une version plus pernicieuse de ce qui se passe en Turquie, sur laquelle nous avons écrit un article la semaine dernière. La même chose se produit en Argentine, où une inflation vertigineuse, des taux d’intérêt vertigineux et une forte préférence pour le dollar américain parmi les citoyens provoquent une crise existentielle (plongée profonde sur l’Argentine ici).

Et comme toutes les crises monétaires, la dynamique de vente est difficile à arrêter une fois qu’elle a commencé.

Le dollar zimbabwéen va-t-il s’effondrer ?

S’il s’agissait d’un autre pays – disons, la Turquie ou l’Argentine – il serait extrêmement difficile de retirer la monnaie du bord du gouffre dans cette situation. Mais l’impact psychologique de la crise de 2009 signifie qu’au Zimbabwe, il est encore plus difficile de rétablir la confiance dans la monnaie nationale. 2009, c’était il y a seulement quatorze ans, et la société zimbabwéenne en porte aujourd’hui les cicatrices de manière si évidente.

Isolément, restreindre l’utilisation de devises étrangères, ainsi que dispenser de liquider automatiquement les réserves de change des exportateurs s’ils ne vendent pas, créeront par définition une demande de ZWL. Mais le concept d’argent est une construction sociétale et n’a de valeur que si les gens croient qu’il a de la valeur. En d’autres termes, c’est un jeu de confiance. Avec ces mesures agressives soulignant le désespoir du régime, l’écart grandissant entre le taux officiel et le taux du marché noir, et le fait que l’ancienne monnaie locale s’est effondrée si récemment, il commence à sembler exagéré que cela puisse être inversé.

L’indication la plus accablante de la panique a peut-être été l’annonce en avril que la banque centrale introduirait une monnaie numérique adossée à l’or, avec les «jetons» transférables entre les particuliers et les entreprises comme mode de paiement.

Cela survient moins d’un an après le lancement des pièces d’or physiques en juillet 2022, comme une nouvelle tentative de réduire l’utilisation du dollar américain et de renforcer la confiance monétaire. Les pièces étaient trop chères pour que la majorité puisse les acheter et les utiliser, en particulier pour les articles de base. Selon John Mangudya, gouverneur de la banque centrale du Zimbabwe, ces nouveaux jetons numériques sont destinés à garantir que même “ceux qui ont de faibles montants” d’argent puissent participer, “afin que nous ne laissions personne (derrière)”.

Entre l’exotique et l’ambitieux, l’inhabituel et le désespéré, les options pour soutenir la monnaie nationale s’épuisent pour le Zimbabwe et sa banque centrale. Les citoyens du pays ont déjà vu ce film, et bien que l’original ne fasse aucune mention de jetons numériques ou de chaînes de blocs, ils seront probablement en mesure de deviner comment cela se termine malgré tout.