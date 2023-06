Perspectives du Bitcoin (BTC) alors que l’offre d’échange atteint son plus bas niveau en 5 ans

La dernière vague de réglementation cryptographique a vu le marché des jetons numériques imprimer des mouvements imprévisibles. Bitcoin reste en mode consolidation, oscillant autour de la zone de valeur de 26 000 $ au cours des derniers jours.

Les dernières poursuites de la SEC sur Coinbase et Binance ont accéléré les sorties d’échange pour la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière. Le 14 juin, Santiment a twitté que les sorties de Bitcoin avaient atteint leur plus bas niveau depuis février 2018.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

📉 #Bitcoin's exchange supply has now fallen to its lowest level since February, 2018. Traders continue moving $BTC to self custody during the uncertainty surrounding #Binance & #Coinbase. As long as these #SEC lawsuits loom, this trend should continue. https://t.co/CBOxJ8oA07 pic.twitter.com/c7MQyMswgp — Santiment (@santimentfeed) June 14, 2023

Santiment a ajouté que de tels développements surviennent alors que les commerçants transfèrent leurs actifs Bitcoin en auto-garde dans le contexte de l’incertitude réglementaire actuelle. De plus, les sorties de BTC se poursuivront probablement tant que les poursuites de la Securities and Exchange Commission se profileront.

De plus, les acteurs du marché semblent déplacer leur concentration du Bitcoin vers les pièces alternatives. Santiment a tweeté que le volume social de BTC plonge après les surtensions de mars alors qu’Ethereum, Binance Coin et XRP reçoivent plus de discussions. La confiance de la foule semble cruciale pour la récupération des altcoins.

Quelle suite pour le prix du Bitcoin

Les prix des crypto-monnaies ont montré de légers mouvements aujourd’hui, avec une direction à venir peu claire. Pendant ce temps, Bitcoin affiche un sentiment pessimiste et la hausse semble difficile. Le principal crypto a changé de mains à 25 873 $ au moment de la presse.

Les analystes révèlent que Bitcoin présente une volatilité élevée et reste prêt pour des baisses afin de tester la zone de valeur de 24 000 $. De plus, l’espace financier pourrait rester sous pression alors que les traders attendent la décision du taux de base de la Fed plus tard dans la journée.

▪️BTC – $25916 -0.69%. Bitcoin is trading with high volatility. On Twitter they write that they can test $24k. Today at 21:00 we are waiting for the Fed's decision on the base rate. Let's look at the price.▪️Growth leaders among altcoins are BNB, INJ, FTM. pic.twitter.com/sT1rPSqYpM — DIGITAL DOMINION (@1Usano1) June 14, 2023

Cela confirme les chances de chute de Bitcoin. Le célèbre analyste de cryptographie Michael van de Poppe s’attend également à ce que le produit du FOMC fasse chuter le BTC dans la fourchette de 24,5 000 $ à 25 000 $.

Les flux entre les mineurs et les échanges mettent en évidence les chutes de prix

Les flux entre mineurs et échanges aident à comprendre le sentiment du marché lors de l’évaluation des actions des mineurs – accumulation ou liquidation. Les données de Glassnode montrent une légère augmentation de cette métrique. Les mineurs qui envoient des actifs aux bourses ont historiquement catalysé une augmentation des ordres de vente, déclenchant souvent des baisses de prix.

Source – Glassnode