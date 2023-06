Le prix du Bitcoin casse le support clé: les perspectives de Solana, Jasmy, EOS, IOTA s’assombrissent

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix du Bitcoin (BTC/USD) a subi une pression de vente intense alors que l’indice de peur et de cupidité s’est déplacé vers la zone de peur après la dernière décision de la Fed. Il a réussi à descendre en dessous du niveau de support important à 25 000 $, où il avait eu du mal à descendre en dessous ce mois-ci. D’autres altcoins comme Solana, Jasmy, Litecoin et Sui ont reculé à leurs niveaux les plus bas depuis des mois.

L’indice de peur et de cupidité Bitcoin glisse

Le prix du bitcoin a été sous pression au cours des dernières semaines alors que le récent rallye s’est estompé. Au total, la pièce s’est écrasée de plus de 6 000 $ par rapport à son point culminant cette année. En conséquence, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies est passée du sommet de 1,3 billion de dollars depuis le début de l’année à environ 1 billion de dollars.

L’indice de peur et de cupidité Bitcoin est passé au niveau de peur de 41, signalant que les investisseurs s’inquiètent pour l’industrie. En revanche, l’indice de peur et de cupidité de CNN Money est passé à la zone de cupidité extrême de 81.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles le prix du Bitcoin a perdu son support clé. Premièrement, il y a des inquiétudes au sujet de la Réserve fédérale. Alors que la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés, la banque a signalé qu’elle les augmenterait encore de 0,50 % cette année. Cela explique pourquoi les indices Dow Jones et Russell 2000 ont chuté de plus de 1 %.

Deuxièmement, le prix du Bitcoin a plongé au milieu des préoccupations réglementaires croissantes dans l’industrie. Comme nous l’écrivions ici , la Securities and Exchange Commission a poursuivi Binance et Coinbase la semaine dernière. Les deux poursuites étaient importantes car elles ont touché les deux plus grandes bourses du monde.

De nombreux investisseurs ont quitté leurs positions cryptographiques. Par exemple, l’offre de Bitcoin dans les bourses a chuté à son plus bas niveau en cinq ans, tandis que les sorties des bourses ont augmenté.

Les altcoins sont plus à risque

Le plongeon en cours de Bitcoin sera pire pour les altcoins. D’une part, la SEC estime que de nombreux altcoins comme Cardano et MATIC sont des titres. En tant que tel, nous verrons probablement plus d’échanges supprimer de nombreux jetons. Certains, comme Robinhood et Kraken, ont déjà commencé à retirer ces altcoins.

Cela explique pourquoi de nombreux altcoins ont fait pire que Bitcoin. Le prix de Jasmy a plongé à un creux de 0,0031 $, le niveau le plus bas depuis janvier. De même, le prix de Solana a chuté à 13,22 $, environ 45 % en dessous du niveau le plus élevé de cette année. Ce prix est le plus bas depuis janvier.

Le prix de Cardano a chuté à un faible 0,2295 $, ce qui signifie qu’il a plongé de près de 50 % par rapport au point le plus élevé cette année. D’autres pièces comme MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA et Tezos ont également effacé la plupart des gains réalisés plus tôt cette année.