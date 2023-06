USD/BRL : Voici pourquoi le réal brésilien a fait son grand retour

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le réal brésilien a poursuivi son remarquable retour jeudi alors que les investisseurs restent optimistes quant à l’économie du pays. Le taux de change USD/BRL a plongé à un creux de 4,80, le niveau le plus bas depuis le 8 juin de l’année dernière. Il s’est effondré de plus de 12% par rapport au plus haut niveau de 2022.

La force du real brésilien se poursuit

De nombreuses devises des marchés émergents et frontières ont chuté cette année. Nous avons couvert l’effondrement de devises comme la roupie pakistanaise, le naira nigérian, le rand sud-africain, la livre turque et le dollar zimbabwéen, entre autres.

Deux des devises des marchés émergents les plus performantes au cours des derniers mois sont le réal brésilien et le peso mexicain, dont j’ai parlé ici .

Le réal brésilien s’est bien comporté alors que les investisseurs applaudissent les réformes en cours de l’administration Lula. Dans un rapport publié mercredi, S&p Global a relevé ses perspectives de stables à positives. L’agence de notation a cité la clarté continue sur la politique budgétaire et monétaire du pays.

Les analystes et le gouvernement estiment que l’économie du pays se portera bien au second semestre. Cette croissance a été favorisée par la forte demande de ses principaux produits de base comme le soja, le maïs, le blé et le pétrole. Le boom des exportations a entraîné de solides excédents commerciaux au début de l’année.

L’économie a progressé de 1,9 % au premier trimestre de l’année après s’être contractée de 0,2 % au cours de la même période en 2022. Cette augmentation était meilleure que l’estimation médiane de 1,3 %.

Pourtant, certains signes indiquent que cette croissance se modère. Les données publiées cette semaine ont montré que les ventes au détail du Brésil ont chuté à 0,1 % en avril, ce qui est inférieur à l’estimation médiane de 0,3 %. Les ventes n’ont augmenté que de 0,5 % en glissement annuel.

Le prix USD/BRL a également chuté lorsque les investisseurs ont réagi à la dernière décision de la Réserve fédérale, dont nous avons parlé ici .

Analyse technique USD/BRL

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/BRL a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a réussi à passer sous le niveau de support important à 4,88, le point le plus bas du 14 avril et du 16 mai. La paire USDBRL est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de survente de 30. De même, l’oscillateur stochastique est passé au niveau de survente. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support à 4,5926.

