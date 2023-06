Analyse de l’indice Nifty 50 alors que le cours de l’action Adani chute à nouveau

L’indice Nifty 50 a reculé vendredi alors que les investisseurs réfléchissaient aux minutes de la Reserve Bank of India (RBI). L’indice a reculé à un creux de 18 715 ₹, soit quelques points en dessous du sommet de 18 888 ₹ depuis le début de l’année. Malgré la baisse, l’indice demeure à environ 11 % au-dessus du niveau le plus bas cette année.

Les actions indiennes reculent

La RBI, comme d’autres banques centrales mondiales, a commencé à faire preuve de prudence en suspendant les taux d’intérêt. Dans sa décision la plus récente, la RBI a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés pour le deuxième mois consécutif. Il a cité le fait que l’inflation et la croissance économique ralentissaient.

Cependant, il y a des signes de division parmi les décideurs de RBI. Certains membres pensent qu’un resserrement supplémentaire est nécessaire tandis que d’autres pensent que davantage de hausses entraîneront une reprise économique plus lente. Dans un communiqué, un membre du comité a déclaré que la politique monétaire était “dangereusement proche des niveaux auxquels elle peut nuire à l’économie”. Un autre membre a dit :

“L’engagement dans un tel régime (ciblage d’inflation) consiste uniquement à aligner le taux repo nominal sur l’inflation anticipée. Il n’est pas nécessaire de maintenir le repo nominal plus élevé plus longtemps.”

La plupart des électeurs de Nifty 50 étaient dans le rouge vendredi. Le cours de l’action Adani Enterprises a chuté de plus de 6,58% après que les régulateurs américains ont commencé à examiner la société. L’enquête est menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et le bureau du procureur américain à New York. Cela explique également pourquoi les actions d’Adani Ports & SEZ ont également chuté de plus de 4 %.

Les autres sous-performants notables de l’indice étaient Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life et Titan Companies. Les actions des banques indiennes comme Axis Bank, SBI et ICICI Bank ont également plongé vendredi.

Ces pertes ont été compensées par des gains dans un certain nombre de constituants de Nifty 50. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints et HDFC Bank ont augmenté d’environ 1 %.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Le graphique journalier montre que l’indice Nifty a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a fait face à des vents contraires après avoir atteint le point de résistance important à 18 888 ₹, le point le plus élevé le 30 novembre.

Il s’agit d’un prix important puisque l’indice a formé un modèle unique. Certains analystes pensent que ce schéma est un double sommet, qui est un signe baissier. D’autres le voient comme un motif de tasse et de poignée, qui est un indicateur de continuation.

Par conséquent, comme je l’ai écrit ici , l’indice Nifty 50 doit se déplacer au-dessus de ce niveau pour confirmer la tendance haussière. Si cela se produit, le prochain niveau psychologique à surveiller sera à 19 000 ₹.

