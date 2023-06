Prévisions des indices Nifty 50 et Sensex: un obstacle de plus à franchir

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’indice Nifty 50 se situe près de son plus haut niveau historique alors que les actions indiennes, y compris Adani Enterprises, font leur grand retour. L’indice, qui est composé des principales sociétés indiennes de premier ordre, se négociait à 18 560 ₹, quelques points en dessous de son sommet historique de 18 888 ₹. De même, l’indice Sensex se négociait à ₹ 62 637, légèrement en dessous de son record.

L’action d’Adani Enterprises rebondit

Les indices Nifty 50 et Sensex se portent bien, aidés par Adaani Enterprises. Après avoir chuté à un creux de 1 015 ₹ en février, le cours de l’action Adani Enterprises a bondi de plus de 148 %. D’autres composants du conglomérat d’Adani comme les ports, le gaz total et la transmission ont tous rebondi.

Ces actions se sont bien comportées récemment parce que les enquêtes sur la société par les régulateurs indiens n’ont fourni aucune information importante. En mai, le régulateur financier du pays a tiré un trait blanc dans son enquête sur les liens étrangers. La solide performance d’Adani est conforme à la prédiction que j’ai écrite dans cet article.

Il existe d’autres entreprises qui ont contribué à faire grimper les indices Sensex et Nifty cette année. Tata Motors, la maison mère de Jaguar Landrover, a bondi de 38 % cette année. D’autres constructeurs automobiles comme Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra et Eicher ont tous augmenté de plus de 10 % cette année.

Pour l’indice Sensex, les plus performants cette année sont ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestlé India et Maruti Suzuki. Toutes ces actions ont bondi à deux chiffres cette année.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les actions indiennes montent en flèche cette année. Premièrement, les entreprises réagissent à la vigueur de l’économie indienne. Les données les plus récentes montrent que l’économie a progressé de 6,1 % au premier trimestre et les analystes estiment qu’elle augmentera d’environ 6,5 % cette année. Cette croissance en fera la grande économie la plus performante.

Deuxièmement, les indices Nifty 50 et Sensex montent en flèche en synchronisation avec d’autres indices mondiaux comme le Nasdaq 100, le Dow Jones et le S&P 500.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Graphique Nifty 50 par TradingView

L’indice Nifty 50 a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Maintenant, il approche du point de résistance important à 18 888 ₹, son record. L’indice a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours.

Plus important encore, l’indice semble former un modèle de tasse et de poignée, ce qui est généralement le signe d’une poursuite haussière. Par conséquent, plus de gains seront confirmés si le prix parvient à se déplacer au-dessus de la partie supérieure de la coupe à 18 888 ₹.

Prévision de l’indice Sensex

Graphique Sensex par TradingView

Historiquement, l’indice Nifty 50 a eu une corrélation étroite avec le Sensex. Comme indiqué ci-dessus, l’index a également formé ce qui ressemble à un motif de tasse et de poignée. De même, il reste au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de surachat de 70.

Par conséquent, davantage de gains seront confirmés si le prix franchit l’obstacle clé à 63 601 ₹. Déplacer au-dessus de ce niveau le verra invalider le modèle à double sommet qui s’est également formé.

