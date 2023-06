Aubaine crypto: Jasmy, Solana, MATIC, les prix de Zilliqa augmenteront si BTC le fait

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Les prix des crypto-monnaies ont fortement bondi cette semaine alors que les investisseurs parient sur le soi-disant TradFi. Le prix du bitcoin vient de bondir de plus de 20 % au cours des sept derniers jours, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les pièces a grimpé à plus de 1,3 billion de dollars. La plupart des jetons, y compris Jasmy, Solana et Zilliqa, ont tous bondi à deux chiffres cette semaine.

Est-ce un piège à taureaux ?

Il y a des signes que l’élan sur le marché de la cryptographie s’estompe. Par exemple, Bitcoin est resté bloqué à 30 000 dollars tandis qu’Ethereum est resté stable à 1 800 dollars. Un rapide coup d’œil à CoinMarketCap montre que la plupart des jetons se sont déplacés latéralement au cours des dernières 24 heures.

La principale raison du récent rallye est que plusieurs grandes entreprises se sont tournées vers l’industrie de la cryptographie. Jeudi, nous avons annoncé que le Crédit Agricole avait obtenu une licence de garde crypto. C’est d’autant plus notable que cette entreprise française est la troisième banque d’Europe. Deutsche Bank a également demandé un service de garde.

Aux États-Unis, des sociétés comme Blackrock, Invesco et WisdomTree ont demandé des licences spot Bitcoin ETF. Les analystes estiment que la SEC pourrait être sous pression pour accepter ces nouvelles applications puisque Bitcoin arrive à maturité. Jerome Powell, le président de la Fed, a soutenu cette affirmation selon laquelle les crypto-monnaies avaient du pouvoir.

Ces événements ont contribué à augmenter les prix du Bitcoin et d’autres cryptos car ils sont arrivés à une période sombre pour l’industrie. Au début du mois, la SEC a décidé de lancer d’importantes poursuites contre Coinbase et Binance, les plus grandes entreprises du secteur. En conséquence, les nouvelles de TradFi ont contribué à atténuer la douleur.

BTC pour déclencher une aubaine crypto

Graphique BTC/USD par TradingView

Comme indiqué ci-dessus, le prix du Bitcoin s’est rapproché du point de résistance important à 31 091 $ cette semaine. C’était un prix important puisqu’il s’agissait du niveau le plus élevé cette année. Maintenant, les taureaux doivent de toute urgence passer au-dessus de ce niveau pour confirmer la course haussière.

Faire cela est important pour deux raisons principales. Tout d’abord, cela enverra le signal qu’il reste plus d’acheteurs sur le marché. Ces acheteurs sont prêts à acheter du BTC au-dessus du point le plus élevé cette année.

Deuxièmement, franchir ce niveau invalidera le modèle à double sommet qui s’est formé et dont l’encolure est à 24 735 $. Un double-top est l’un des modèles les plus dangereux du marché. Si cela se produit, cela ouvrira la possibilité que le prix du BTC passe au niveau psychologique suivant à 35 000 $.

Plus important encore, une telle décision déclenchera une aubaine cryptographique puisque BTC a tendance à avoir une corrélation étroite avec Jasmy, Zilliqa, MATIC et Solana. Dans la plupart des périodes, ces altcoins ont tendance à faire mieux que Bitcoin dans un marché haussier.

