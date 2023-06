Le prix du protocole proche atteint un sommet de trois semaines après le partenariat avec Alibaba

Afin d’accélérer la croissance du Web3 en Asie et au Moyen-Orient, la Fondation NEAR, l’organisation à but non lucratif responsable du développement de l’écosystème du protocole NEAR, s’est associée à Alibaba Cloud, la branche informatique et stockage du géant technologique chinois Alibaba Group. Holding Ltd (NYSE : BABA).

Le partenariat donne à la Fondation NEAR un accès à l’écosystème de développeurs d’Alibaba Cloud dans toute l’Asie et le Moyen-Orient dans le but d’inciter davantage de développeurs à s’appuyer sur le protocole NEAR. L’infrastructure “plug-and-play” en tant que service fourni par Alibaba Cloud permettra aux développeurs de lancer de nouveaux validateurs NEAR.

Appels de procédure (RPC) pour les développeurs Near Protocol

Selon un communiqué de presse, la Fondation NEAR et Alibaba Cloud fourniront des appels de procédure à distance (RPC) en tant que service aux développeurs et aux utilisateurs au sein de l’écosystème NEAR. Les utilisateurs pourront lire des données sur des chaînes de blocs et envoyer des transactions à divers réseaux à l’aide de RPC, un type de serveur informatique.

De plus, les deux (Alibaba Cloud et Near Protocol) fourniront aux développeurs une interface de programmation d’application (API) d’indexation multichaîne pour l’interrogation des données.

Les utilisateurs de Near Protocol pourront également utiliser le système d’exploitation NEAR Blockchain (BOS) tout en utilisant l’infrastructure d’Alibaba Cloud.

Le partenariat intervient quelques jours après qu’Alibaba a embauché un nouveau président du nom de Joseph Tsai, qui a été un investisseur actif sur Web3 et a signé plusieurs accords avec des entreprises liées à la cryptographie.

PRIX PRÈS

Le prix de NEAR, le jeton natif de Near Protocol, a répondu très positivement au nouveau partenariat. Le jeton se négocie maintenant là où il se négociait le 5 juin 2023, ce qui est un grand pas vers sa reprise après avoir chuté pendant trois jours consécutifs.

Bien que la hausse ait été assez soudaine, la dynamique haussière est toujours forte et nous pourrions voir le prix augmenter, en particulier en raison du sentiment haussier actuel du marché de la cryptographie.